Şcoala "Gheorghe Ţiţeica", la ceas aniversar - 53 de ani de existenţă

Dacă în anii trecuți erau invitați foști elevi ai școlii ori foste cadre didactice, acum pensionare, anul acesta puntea afectivă s-a creat între cei mici și cei mari, din dorința ca școlarii să se cunoască mai bine, să se împrietenească, să se respecte reciproc, să devină responsabili pentru starea de bine din instituția constănțeană. Ca urmare, elevii claselor a III-a și a VIII-a au plantat flori în grădina școlii și au lipit mesaje motivaționale pe treptele scării elevilor. Simbolic, cei mari au plantat o magnolie pe care cei mici să o îngrijească după plecarea din școală a absolvenților. Clasele a II-a și a VII-a au scris împreună „Povestea fluturașilor”: mesaje pentru școală, semne de carte, poveste folosind cuvinte date, puzzle. Apoi, clasele a VI-a și a VI-a au ales să schimbe asfaltul rece din curtea școlii în culori calde de primăvară, elevii făcând desene la îndemnul profesorilor coordonatori. Activitatea „Școala ca o carte” a constat în dăruirea de cărți și baloane, cu mesajul „Cititor” de către elevii clasei a III-a bobocilor. De asemenea, nu au lipsit nici manifestările artistice variate. Astfel, elevii clasei I C au realizat un program artistic pe scena din curtea școlii, îndemnând la cântec și dans pe toată lumea. Alte clase au ales să sărbătorească prin vizite culturale, cum este cazul clasei a II-a C, care a participat la un atelier de lectură, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”, susținut de scriitoarea și ilustratoarea Veronica Iani, clasa a IV-a B a fost în vizită la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și la Edificiul Roman cu Mozaic. Prichindeii de la Grădinița cu orar normal nr.17, structură a Școlii „Gheorghe Țițeica”, s-au jucat la Complexul Muzeal de Științele Naturii, alături de educatoarele lor. Nici cadrele didactice nu s-au lăsat mai prejos și au pus în scenă, sub îndrumarea prof. Constantina Lepădatu, un fragment din piesa „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu. Personajele au fost interpretate de: directorul adjunct Alina Nedelcu, profesorii Florina Andreiescu, Paula Tatu, Liliana Gogoașă, Mihaela Străjeru și Cristina Dogaru. Potrivit consilierului de imagine al instituţiei, Veronica Hagi, una dintre cele mai mari realizări ale ultimelor săptămâni, în cinstea Zilei Școlii, a fost crearea cărții „Primăvara din sufletul meu”. Volumul este împărțit în patru capitole, la care şi-au adus contribuţia 129 de elevi din 30 de clase, care au realizat creații literare în limbile română, engleză, franceză și turcă și creații plastice originale, sub îndrumarea a 27 de cadre didactice. Manifestările prilejuite Zilei Școlii „Gheorghe Țițeica”, (53 de ani de existență) s-au încheiat cu un flashmob pe diferite melodii îndrăgite de elevi, condus de prof. Alexandra Mocanu și Marinela Koseoglu, și cu intonarea imnului școlii de către sutele de elevi aflați în curtea instituției, alături de părinți, bunici, cadre didactice.