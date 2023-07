What's Up și Mădălina Avasiloaie urcă pe scenă din Piațeta Cazino

Pentru al treilea weekend la rând, piațeta Cazinoului din Mamaia este pregătită să primească turiștii din stațiune, dar și constănțenii dornici de distracție, la un concert live, susținut de unii dintre cei mai în vogă artiști români ai momentului. Sâmbătă, 29 iulie, începând cu ora 20:30, Mamaia vibrează în ritmuri de pop, R&B, rap și muzică de petrecere, pe hiturile interpretate de What's Up și Mădălina Avasiloaie. Intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să se alăture petrecerii sub cerul liber.Concertul acestui sfârșit de săptămână este doar unul dintre numeroasele evenimente planificate de Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, pentru acest sezon estival. În weekendurile precedente, artiști precum Anda Adam, Adda, Bibi, Lidia Buble, Alexia și formația Azur au adus mii de oameni, de toate vârstele, în fața scenei din centrul statiunii."Aceste concerte sunt doar începutul," afirmă George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța. "Continuăm sezonul și cu alte spectacole, analizăm succesul pe care aceste evenimente îl au astfel încât să putem pregăti, pentru anul viitor, un proiect mai amplu.Obiectivul nostru este să facem din Mamaia destinația de vacanță în care toți turiștii, indiferent de vârstă, pot îmbina relaxarea la plajă cu serile de distracție. Plimbarea de seară pe faleză este o amintire dragă tuturor celor care au petrecut vreodată o vacanță la Mamaia. Ne dorim să dăm mai departe acest obicei și noilor generații, tocmai de aceea am ales ca piațeta Cazinoului să fie locul în care readucem spectacolele în aer liber."Nivelul de interes pentru stațiunea Mamaia este în continuă creștere,25.000 de turiști și mai multe mii de constănțeni au ales să-și petreacă weekendul trecut în stațiune. Conform datelor din acest moment, un număr similar de vizitatori este așteptat și în zilele care urmează.După show-ul ce va fi oferit de What's Up și Mădălina Avasiloaie, turiștii vor avea parte de noi surprize muzicale, în weekendurile viitoare. Pentru actualizări, fotografii și videoclipuri de la concerte și alte activități organizate de OMD Mamaia-Constanța, urmăriți paginile oficiale de pe Facebook, Instagram, TikTok, Youtube și Linkedin.