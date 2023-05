Afaceri pe chituci, dar şi investiţii de milioane! Reportaj în Mamaia, staţiunea transformată în cartier

În zona amintită, mai exista o ruină, o construcţie demarată cu mulţi ani în urmă de Vectra, prăvălie de pe urma căreia mulţi au plâns amar după bani. Cum-necum, afacerea a fost preluată, lucrările au repornit, iar aici va răsări curând (termen de finalizare noiembrie 2023) un complex de nouă etaje, cu studiouri şi apartamente, beneficiarul investiţiei fiind DCB Mamaia Development.



Semn că acest tip de afacere este extrem de profitabil, la doar câţiva zeci de metri se mai ridică un imobil căreia primăria i-a eliberat autorizaţie pentru nouă etaje. Beneficiarul este Nitalexil SRL, iar lucrările trebuie finalizate până în luna octombrie a anului în curs. Parcă pe acolo erau odinioară un podeţ, un lac, o statuie. Ce mai contează…



Jale mare la „fântâni”!



Ne-am îndreptat apoi spre Cazino, o zonă care odinioară era inima petrecerilor de vară. Samba, mamba, brazilience-n fundul gol, care alegorice, nazişti şi prinţese, ba chiar şi Ştefan cel Mare defila cu paloşul la brâu, ăl de tăiase chipurile turci. Ce repede trece timpul, parcă nici



n-au fost vreodată…



Impresia generală, la ora actuală, cu doar câteva zile rămase până la debutul verii, este că agenţii economici nu prea sunt pregătiţi să-şi primească vizitatorii. La „fântâni”, jale mare! Numeroase spaţii comerciale, în care funcţionau odinioară cârciumi şi restaurante, sunt oferite spre închiriere sau sunt scoase chiar la vânzare, semn că afacerile n-au mers în ultimul timp.



„E o zonă aproape moartă, domnule ziarist. Cât au fost evenimente, spectacole, petreceri a fost bine. În ultimii ani, n-a fost deloc treabă. A fost şi pandemia, lumea n-a mai venit la Mamaia, iar dintre turiştii care au mai ales litoralul românesc, mulţi preferau doar plimbările. Va fi greu să supravieţuim”, ne spune Ianis S., comerciant cu vechime în domeniu şi cu activitate în Mamaia.











Cum haosul domneşte în Constanţa, nici Mamaia nu putea face excepţie de la „regulă”. Fiecare agent economic acţionează separat, după cum îl duc buzunarele şi mintea. Nu este nimic unitar, nu există un proiect complex dacă nu de staţiune, măcar de zonă. Magazinele trag celebrele obloane albe, pe care le ştim din copilărie, comerţul de-ntâmpinare este în continuă expansiune, negustorii etalând pe trotuare produse multicolore de plajă, jucării, pălării, ochelari sau umbreluţe.



Chiar şi aşa, la ora documentării noastre, era ceva „foială” pe la Cazino.



„Suntem din Bucureşti, am dat o fugă scurtă, am ajuns sâmbătă dimineaţă şi plecăm duminică înapoi. Am făcut chiar şi o baie. Da, da, e apa rece, dar nu putea rata ocazia. Despre cum arată Mamaia, ce să spun? Vede toată lumea. Sunt multe blocuri şi prea puţine spaţii de agrement, aici cred că suferă Constanţa. Despre preţuri? Încă acceptabile, să vedem la vară ce va fi, încă nu am făcut rezervările”, ne spune Alin Alexandrescu, promiţându-i în acelaşi timp puştiului pe care-l ţinea strâns de mână că-l plimbă cu gondola. De-i cuminte!



Bloc lângă bloc, izmene lângă izmene



Am urcat apoi pe pasarelă şi am trecut pe partea lacului Siutghiol. Aici chiar nu mai e nimic de spus, nimic de făcut. Terenurile au fost de mult prăduite, au proprietari şi construcţiile au înflorit mai ceva ca ghioceii primăvara. Bloc lângă bloc, balcon în balcon, izmene lângă izmene. O frumuseţe de staţiune, dar dacă oamenilor le place aşa ceva, dacă au cumpărat pe bani grei apartamente fără intimitate, înseamnă că… e bine!



La debarcader, vaporaşul care a făcut generaţii şi generaţii de copii fericiţi, ducându-i pe Insula Ovidiu, este cu motoarele oprite, în aşteptarea „luminii verzi”. Un Stop mare interzice accesul pe ponton, dar, dacă ajungeţi în zonă, în afară de peisajul superb al lacului, mai puteţi admira un… şantier la fel de măreţ. Denumirea obiectivului? „Modificare proiect în curs de execuţie autorizat cu AC nr. 1365/15.09.2011, construire complex turistic Le Rose del Lago P+8E-9 parţial prin supraetajare cu un nivel cu 20% din suprafaţa desfăşurată conform legii 50/1991”, beneficiar fiind SC House 3000 Real Estate Investment. Când ar trebui finalitate lucrările? Pe 30 octombrie 2024.



Linişte şi pace şi în zona Hotelului Rex. Odinioară, aici era locul de întâlnire al turiştilor cu „fiţe”, în parcare erau doar Mercedesuri, Maserati, Lamborghini sau Rolls-Royce, maşini de sute de mii de euro. Acum, doar foca din parcul din faţa unităţii, parc neîngrijit, ca de altfel întreaga zonă, şi o familie pe biciclete completau un tablou dominat de nuanţe cenuşii.



Hotelul este scos la vânzare, însă nu şi-a găsit până la acest moment cumpărător.











Şi sportivii au de treabă



Nu numai hotelierii şi cârciumarii se pregătesc de sezon, ci şi cei din lumea sportului. Astfel, turiştii care vor alege Mamaia drept destinaţie de vacanţă pe 2023, vor putea asista la evenimentele de la Tenis Club Idu. Începând de luna viitoare şi până la finele lunii august, nu mai puţin de şase turnee sunt programate a se desfăşura pe terenurile de zgură ale complexului din staţiunea Mamaia.



Juniors Cup Idu Mobexpert, turneu U16, ETA serie 2, este competiţia care va deschide stagiunea, programată între 18 şi 24 iunie, iar o lună mai târziu, în perioada 15-20 iulie, vor avea loc întrecerile unui turneu de suflet: Cupa „Corneliu Idu”, în memoria regretatului om de afaceri.



În luna august, timp de două săptămâni, între 1 şi 13 ale lunii, seniorii se vor bate pentru Cupa Marinarilor, pentru ca, din 12 până în 15 august, să aibă loc partidele din cadrul Cupei MPG. Tradiţionalul International Veterans Champs of Romania, turneu Grade 2 ITF Senior, se va derula în săptămâna 20-27 august.



Şi sportivii au de treabăNu numai hotelierii şi cârciumarii se pregătesc de sezon, ci şi cei din lumea sportului. Astfel, turiştii care vor alege Mamaia drept destinaţie de vacanţă pe 2023, vor putea asista la evenimentele de la Tenis Club Idu. Începând de luna viitoare şi până la finele lunii august, nu mai puţin de şase turnee sunt programate a se desfăşura pe terenurile de zgură ale complexului din staţiunea Mamaia.Juniors Cup Idu Mobexpert, turneu U16, ETA serie 2, este competiţia care va deschide stagiunea, programată între 18 şi 24 iunie, iar o lună mai târziu, în perioada 15-20 iulie, vor avea loc întrecerile unui turneu de suflet: Cupa „Corneliu Idu”, în memoria regretatului om de afaceri.În luna august, timp de două săptămâni, între 1 şi 13 ale lunii, seniorii se vor bate pentru Cupa Marinarilor, pentru ca, din 12 până în 15 august, să aibă loc partidele din cadrul Cupei MPG. Tradiţionalul International Veterans Champs of Romania, turneu Grade 2 ITF Senior, se va derula în săptămâna 20-27 august.

A fost odată staţiunea Mamaia, o destinaţie cosmopolită de top, plină de turişti străini, aerisită, cu spaţii verzi şi o linie arhitectonică bine gândită. O încântare! Astăzi, cu mare greutate, cu îngăduinţa subiectivă a gazdei, o mai putem numi staţiune. Şi-a pierdut farmecul şi s-a transformat, aşa cum s-a dorit probabil, într-un cartier.Puţine zile au mai rămas până la startul sezonului estival, iar echipa „Cuget Liber” a făcut un raid-rapid printre hoteluri, să vedem cine ce mai construieşte, cum merg afacerile şi cât de pregătiţi sunt agenţii din industria ospitalităţii să-şi întâmpine oaspeţii.Am început documentarea din zona Complexului Cleopatra, lăsând maşina în parcarea de la Aqua Magic, alături de două autocare ce aduseseră pe litoral elevi de la şcoli din municipiul Galaţi, mulţi dintre ei sosiţi în premieră la malul mării.„Dar voi, aici, aveţi şi ruine?”, ne întreabă, în naivitatea specifică vârstei, un puştan roşcovan, arătând cu mâna spre ceea ce a mai rămas din Palatul Festivalurilor Mamaia. Ce poţi să-i explici copilului, să-i încarci creieraşul cu poveşti despre golani şi derbedei? „Bucuraţi-vă de mare, de soare, de plajă, de timpul frumos!”, a fost răspunsul acordat, mai degrabă un îndemn.