Cresc taxele, impozitele, TVA! „Dăm faliment sau ne riscăm să muncim la negru”

Deficitul bugetar al României a atins cota de avarie. Statul, care cheltuie mai mult decât încasează, are de acoperit o mare „gaură neagră”, iar acest lucru a fost sesizat şi de Uniunea/Comisia Europeană, principalul finanţator, care pune presiune pe autorităţile de la Bucureşti să rezolve urgent situaţia. Măsurile care se anunţă a fi luate vor avea însă un efect devastator în special pentru firmele mici, ameninţate cu falimentul!„Fratele mai mare”, european, îl urechează pe mezinul român, care a rămas corigent la capitolul fiscalitate. Îi explică, în termeni tot mai duri, că acea gaură imensă de la buget nu mai poate fi ascunsă, că balanţa trebuie echilibrată şi că, pentru a nu pierde fondurile europene, ceea ce ar arunca România într-un colaps financiar, de urgenţă trebuie să acţioneze.Guvernanţii au venit cu un set de propuneri, dar, până la această oră, nu a fost luată vreo decizie. Variantele care vin pe surse au însă darul de a-i înfiora în special pe micii antreprenori.Conform planului, una dintre măsuri ar viza creşterea impozitului pe dividende, de la 8% la 10%. După ce, la începutul anului, acest impozit s-a mărit considerabil, de la 5% la 8%, statul vrea să mai bage încă o dată mâna în vistieriile firmelor, să le mai smulgă 2% din buzunare.Un simplu calcul, în cazul unei firme mici, care ar urma să distribuie dividende să spunem în valoare de 100.000 de lei, taxele ar urma să ajungă la 17,2% (impozit + CASS), deci la 17.200 de lei se pune cruce! O majorare uriaşă de taxare faţă de anul 2022, când procentul era de numai 8,06%!TVA creşte mai ceva ca Făt FrumosO altă propunere este aceea de a creşte cota de TVA de 5% la 9% în anumite sectoare, precum media, educaţie, cultură, transport, construcţii, sport etc. TVA are mari şanse de „explozie”, de la 9% la 19%, în cazul deţinătorilor de restaurante şi pentru cei ce furnizează hrană pentru animale, iar majorări de taxe sunt calculate şi pentru licenţele de jocuri de noroc, alcool, tutun, zahăr şi sucuri carbogazoase.Microîntreprinderile care depăşesc rata de profitabilitate de 30% vor fi „binecuvântate” cu un impozit de 1% pe cifra de afaceri şi se are în vedere supraimpozitarea sumelor de transfer în cazul companiilor care îşi externalizează profitul afară sau în off-shore, în acest caz taxa fiind de 15%.Angajaţii din construcţii, agricultură şi industria alimentară se vor „pricopsi” cu plăţi CASS, iar voucherele de vacanţă acordate bugetarilor ar putea fi eliminate.Scumpiri şi muncă la negruAcestea ar fi unele dintre măsurile care ar urma să fie luate de autorităţile de la Bucureşti. Cum se traduc ele în viaţa de zi cu zi, ce impact vor avea asupra firmelor, mai mici sau mai mari, a populaţiei în general? Am discutat cu un tânăr antreprenor din Constanţa, Ionuţ N., care, asemenea multor patroni de firme mici şi mijlocii, priveşte cu mare îngrijorare spre viitor.„Am fost salariat mulţi ani într-o mare companie, până când am decis să pornesc pe cont propriu. Strânsesem bani suficienţi pentru a-mi dezvolta propria afacere, eram foarte încrezător că voi reuşi şi timpul mi-a dat dreptate să am făcut alegerea corectă. Ne-am dezvoltat treptat, natural, dar n-am făcut milioane de euro, nefiind abonaţi la banii publici.Din an în an însă, este tot mai greu să supravieţuim, pentru că taxele, impozitele cresc fără încetare. Simţim că ne sufocăm! Am auzit că este în lucru un set de măsuri pe linie fiscală, că se majorează TVA şi creşte procentul de impozitare la dividende. Sper ca guvernanţii să cântărească bine înainte de a lua o decizie. Ştiţi ce se va întâmpla în economia reală? Va urma, firesc, un val de scumpiri, puterea de cumpărare a românului va scădea şi mai mult, firmele vor trebui să-şi refacă serios socotelile, pentru a supravieţui şi se va încuraja munca de negru. Plăţi şi încasări fără factură! Un risc pe care, mai mult ca sigur, şi-l vor asuma multe firme, în special cele mici. Statul va încasa un procent mai mare dintr-un … mare nimic!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tânărul antrenprenor constănţean.XXXRomânul e-nvăţat cu taxele şi impozitele mai ceva ca măgarul cu bătaia. A venit un bir în plus, a îngenuncheat, s-a poticnit, s-a ridicat, a plătit şi a mers, târâş-grăpiş, mai departe. A asudat, a suduit printre dinţi, a trecut prin furtuni. Ce va urma? Greu de precizat, mai ales că „fratele mai mare” european nu numai că e cu ochii pe noi, dar mai şi decide.