Crescătorii de caprine s-au reunit la Constanţa în cadrul conferinței naționale

„Mă bucur că sunt prezent la acest eveniment. Vreau să vă transmit salutul domnului ministru Petre Daea. Din păcate, el nu a putut fi astăzi în fața dumneavoastră. Merge să verifice lucrările având în vedere instalațiile de irigații. Ne aflăm la Conferința Națională a Crescătorilor de Capre. Vă vom sprijini în ceea ce privește zootehnia. Domnul Daea și-a reinterat interesul pentru a începe programul Lâna. Dânsul este în discuții cu mai multe ministere pentru înființarea unor spălătorii de lână. Cam acestea sunt programele la care Ministerul Agriculturii lucrează pentru interesul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult că sunteți prezenți”, a declarat sâmbătă secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Sorin Moise.



Stela Zamfirescu a precizat că organizarea acestei conferinţe a reprezentat un motiv de sărbătoare pentru toţi crescătorii de caprine din judeţul Constanţa.





„Este o bucurie să particip la această conferință. Noi am înființat această asociație. Ea s-a dezvoltat an de an. Am trăit din contracte. Anul viitor vom sărbători 30 de ani de la înființarea acestei asociații. Am fost ajutați ca să ajungem în stadiul acesta de Ministerul Agriculturii. Eu am fost președintele acestei asociații aproximativ 20 de ani. Am predat tinerilor să ducă mai departe obiectivele. Am fost cu colegii mei în Canada și în Franța și la asemenea întâlniri era plin de crescători. La noi te rogi de ei să participe”, a adăugat şi Stela Zamfirescu, reprezentantul României al Asociaţiei Internaţionale a Caprelor.



Prefectul Silviu Coşa l-a lăudat pe directorul instituţiei, Radu Răducu, pentru toate eforturile pe care acesta le depune an de an în scopul menţinerii în viaţă a institutului.



„Vă salut pe toți. Prima dată am intrat în contact cu acest institut în urmă cu mulți ani. Erau multe probleme, însă de-a lungul timpului domnul director Răducu a reușit să o scoată la liman. Este un prilej de recunoștință pentru dânsul. El împreună cu alții au contribuit la menținerea în viață a acestui institut. Vă urez mult succes”, a fost şi mesajul prefectului judeţului Constanţa, Silviu Coşa.



Nu în ultimul rând, a luat cuvântul şi Claudiu Angelescu, cel care este sigur că Asociaţia Naţională de crescători de caprine îi va ajuta pe oamenii care cresc capre să îşi ducă ţelul la bun sfârşit.



„Vreau să vă mulțumesc și eu tuturor pentru că sunteți aici. Vă asigur că membrii conducerii Asociației caută să rezolve problemele crescătorilor de animale. Sper să găsim un consens împreună. Vă urez succes și mult spor”, a concluzionat Claudiu Angelescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale de crescători de caprine





