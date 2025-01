Cumpărături de week-end! Firmele se întrec în oferte speciale şi reduceri consistente la TINIMTEX

Abia răsuflaseră constănţenii liniştiţi, după ce au trecut cu bine de perioada cheltuielilor de sărbători, că o nouă ispită, dintr-aceea bugetofagă, s-a şi ivit pe final de ianuarie: week-endul acesta este programată o sesiune de shopping, la TINIMTEX, cel mai mare târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie din România.După ce-au jucat Hora Unirii, constănţenii îşi mai dau o dată mână cu mână, de data aceasta la… cumpărături. Şi asta pentru că, în acest final de săptămână, la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, se desfăşoară ediţia de iarnă a TINIMTEX-ului, cel mai mare târg de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie din România.Firme din Constanţa, din Bucureşti, dar şi din multe alte judeţe ale României au sosit pe litoral cu dorinţa de a vinde cât mai multă marfă, motiv pentru care se întrec în oferte speciale şi acordă reduceri substanţiale.„Cred că am depăşit 10 ediţii în care am fost prezenţi la TINIMTEX şi de fiecare dată am fost foarte mulţumiţi de cum au mers vânzările. Sunt convins că şi de data aceasta ne vom întoarce acasă cu duba goală. Noi oferim articole de îmbrăcăminte pentru copii şi adulţi, produse de calitate, autohtone, la preţuri foarte bune”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Alexandru Constantin, reprezentantul unei firme expozante din Bucureşti.La ora documentării, vineri, 24 ianuarie, în jurul orei 13.00, era ceva animaţie în Pavilion, chiar dacă mulţi constănţeni au avut liber de Ziua Unirii Principatelor.„Sunt interesată în principiu de un pardesiu pentru mine şi ceva articole de îmbrăcăminte pentru nepoţi. Dar, dacă voi găsi accesorii drăguţe pentru casă, nu cred că mă voi putea abţine să nu le cumpăr”, spune Ioana Vocilă, o pensionară din Constanţa pe care am întâlnit-o în faţa unui stand în care se vindeau ghetuţe pentru copii.Oferta firmelor participante la târg este extrem de generoasă şi, dacă aveţi drept obiectiv un anumit produs din gamă, este aproape imposibil să nu-l găsiţi.Astfel, ca în fiecare sezon de iarnă, „vedetele” târgului sunt blănurile pentru doamne, bugetele necesare fiind de 2.500 lei, 3.500 lei, 5.000 de lei sau chiar mai mult. Cât îl ţine buzunarul pe fiecare! Pantofii bărbăteşti şi ghetele pentru femei au preţuri între 150 şi 400 de lei, colanţii - 35 de lei, pantalonii de casă - 60 de lei, hanorace, pulovăre pentru copii - de la 30 de lei, şosete (trei la pachet) - 20-25 de lei.Ce mai puteţi cumpăra de la târg? Seturi de cuvertură matlasată, trei piese, la preţ redus (210 lei de la 240 de lei), seturi pat (290 de lei), şepci, căciuli de blană, portofele, poşete, rochii, costume bărbăteşti, decoraţiuni interioare şi câte şi mai câte.Reducerile care se acordă, între 30% şi chiar 60%, sunt un alt motiv pentru care merită să faceţi în week-end un drum la Pavilion. Cardurile să le aveţi alimentate, că marfă este destulă!Programul de vizitareTINIMTEX-ul este organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, programul de vizitare fiind următorul: sâmbătă, 25 ianuarie: orele 10.00 - 19.00; duminică, 26 ianuarie: orele 10.00 - 16.00.La parter, sunt amenajate standurile cu îmbrăcăminte pentru adulţi şi copii, confecţii din piele şi blană, lenjerie, articole de casă, accesorii şi decoraţiuni interioare, iar la etaj, încălţăminte şi marochinărie.