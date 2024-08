Etapa a treia a programului Rabla Plus începe pe 19 august

O nouă sesiune de înscriere în Programul Rabla Plus pentru persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale (UAT) şi instituţiile publice va demara luni, 19 august.2Începând de luni, 19 august 2024, ora 10:00, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează o nouă sesiune de înscriere pentru persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice în cadrul Programului Rabla Plus. Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validaţi, în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în cadrul programului, iar persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare, în limita sumelor alocate”, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri, 14 august, de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).Sumele alocate pentru cea de-a treia etapă de înscrieri în cadrul programului Rabla Plus sunt următoarele: 100 de milioane de lei - în perioada 19 august - 25 noiembrie 2024, pentru persoane fizice, 100 de milioane de lei - în perioada 19 august - 19 septembrie, pentru persoanele juridice, UAT şi instituţii publice.Conform AFM, în Programul Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate.Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, este de 25.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta, 13.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, cu excepţia motocicletelor, care generează maximum 80 grame CO2/km în sistem WLTP, 13.000 de lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.Ecotichetul se acordă pentru achiziţionarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclusă.Instituţiile publice şi UAT beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.