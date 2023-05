Flash Mob în Gara Constanţa, cu ocazia mini-vacanţei de Ziua Copilului

Mini-vacanţa de Ziua Copilului i-a inspirat pe cursanţii şcolii de dans „Total - Centrul atipic de Artă şi Mişcare”, care au organizat un flash mob în Gara CF Constanţa. 15 tineri au dansat pe melodia „Love never felt so good”, interpretată de Michael Jackson şi Justin Timberlake.Pregătiţi pentru mini-vacanţă, înainte de a urca în trenul care i-a dus la destinaţie, tinerii au lăsat bagajele din mână şi au început să danseze, spre surprinderea călătorilor care se aflau în gară şi care s-au oprit timp de câteva minute să îi admire. Apoi, copiii şi-au luat rucsacurile şi troller-ele şi au urcat în trenul care îi ducea în vacanţă.„Noi ne numim Total Dance Crew şi suntem trupa de performanţă a şcolii «Total - Centrul atipic de Artă şi Mişcare» din Constanţa. Astăzi, 15 persoane, cu vârste cuprinse între 9 şi 20 de ani au dansat în Gara Constanţa. Pentru acest moment, am fost inspiraţi de mini-vacanţă şi dorim să încurajăm tinerii să danseze, dar să şi călătorească mai des în ţară.Ne bucurăm de această vacanţă şi o exploatăm la maximum cu diferite proiecte, dar mai şi călătorim”, a declarat instructorul coregraf Roxana Căbău.„Ne plac astfel de proiecte, pentru că am vrea ca lumea să danseze din ce în ce mai mult, să facă mişcare sub toate formele, indiferent că suntem în gară, în parc, pe malul mării sau oriunde în oraş. Cursanţii noştri vin la şcoala de dans pentru că se simt bine şi descoperă o altă latură a vieţii, prin dans, iar acest lucru este cel mai important.Invităm copiii să danseze şi să facă orice formă de mişcare, de la alergare, mers cu bicicleta, înot sau orice altceva, pentru că sportul este sănătate pură”, a afirmat Corina Tiron, managerul şcolii.