Paradoxul noului impozit pentru proprietăți. Cei care au o vilă de lux vor plăti mai puțin decât cei care au două case ieftine

Românii cu mai multe case vor plăti un impozit nou, respectiv impozitul pentru deținerea mai multor proprietăți. Se ajunge la situația în care cei care au o casă oricât de scumpă nu plătesc impozit nou, dar cei care au mai multe plătesc.







Adrian Vascu, economist și fost președinte al Asociației Evaluatorilor Autorizați din România, a vorbit la Digi24 despre efectele pe care le vor avea măsurile din draftul pachetului fiscal.







“Primele efecte se vor vedea pentru antreprenori, în bugetele pe care și le-au făcut, sunt niște modificări pe care nu le-au anticipat. Cei care au scris acest document, nu cred că e un draft întâmplător, au găsit zonele în care să lovească în rentabilitate.







Primul efect va fi că mai mulți antreprenori, ca întotdeauna, vor încerca să vadă cum se pot descurca. O parte din economie se va muta spre zona gri iar, iar mai multe cheltuieli vor fi înregistrate în evidențele contabile ca să fie sub marja de 30% pentru care e propus impozitul crescut pe profit (o creștere de aproximativ cinci ori – n.r.)”, a explicat Adrian Vascu.







El a spus că în ceea ce privește impozitul pe deținerea mai multor proprietăți este vorba despre un impozit nou. Astfel, dacă ai mai multe case ești în situația în care e posibil să plătești un impozit nou, impozitele pe case nu s-au modificat. Dacă ai o singură casă oricât de valoroasă nu plătești impozit nou, dar dacă deții de la două în plus, plătești această taxă în plus. Valoarea a fost stabilită. Toți care dețin mai mult de un apartament sau o casă pe numele lor, sau cei care sunt co-proprietari, fiecare va trebui să își calculeze și să vadă de la primăriile unde sunt arondate cât e valoarea lor fiscală. Dacă ai un apartament și ești și coproprietar cu altcineva, se vor aduna aceste valori și vezi care e suma lor. Dacă e sub 500.000 euro nu datorezi impozit, dacă depășești atunci impozitul e 1% doar din diferență, a explicat Vascu.







„E clar un semnal de a se strânge bani la buget din faptul că deții mai multe case. Din câte cunosc, valorile impozabile nu cred că sunt foarte multe situații în care diferența peste 500.000 de euro pe un CNP să fie mari, ca să colecteze un impozit semnificativ. E mai mare daraua decât ocaua”, a spus Vascu.