Porturile românești restricționează accesul vapoarelor rusești

Autoritățile portuare vor putea autoriza accesul unor nave din categoria celor interzise, doar în anumite condiții, respectiv:



- achiziționarea, importul sau transportul în Uniunea Europeană a următoarelor produse: gaze naturale, petrol și produse derivate, titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier, anumite produse chimice și produse din fier, cărbune și alți combustibili fosili solizi;



- achiziționarea, importul sau transportul de produse farmaceutice, medicale, agricole și alimentare, inclusiv grâu și fertilizatori al căror import, achiziționare și transport sunt permise de regulamentul european;



- scopuri umanitare;



- transportul combustibilului nuclear și al altor produse strict necesare funcționării capacităților nucleare civile.





În următoarele două săptămâni și-au anunțat sosirea în portul Constanța un număr de trei nave care aduc mărfuri din Federația Rusă: cargoul „Aleksandr Antonov”, sub pavilion Panama, cu 6.000 de tone de antracit; tancul de produse petroliere „Amphitrite”, sub pavilion Liberia, cu 33.000 de tone de motorină; tancul LPG „Premier”, sub pavilion Insulele Comore, cu 2.100 tone de gaze naturale lichefiate.





România a trecut la aplicarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 576 din 8 aprilie 2022 privind măsurile restrictive adoptate împotriva Federației Ruse. Astfel, începând de duminică, 17 aprilie 2022, de la ora 00:00, accesul oricărei nave înmatriculate sub pavilionul Rusiei este interzis în porturile românești. Măsura se aplică și navelor care și-au schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt stat sau care și-au schimbat înmatricularea în Rusia în înmatricularea în oricare alt stat, după data de 24 februarie 2022. În schimb, nu se aplică în cazul navelor care au nevoie de asistență și care caută un loc de refugiu sau care au nevoie de o escală de urgență într-un port, din motive de siguranță maritimă sau din motive de salvare a unor vieți omenești pe mare.