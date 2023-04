Timpul înseamnă bani! Constănţenii apelează la firme de specialitate pentru curăţenia de Paşte

Puţine zile au mai rămas până la Paşte, una dintre cele mai importante sărbători religioase ale creştinilor ortodocşi, iar gospodinele constănţene au intrat în febra curăţeniei generale. Cum timpul este un adversar redutabil în această operaţiune, multe dintre ele apelează la serviciile firmelor de specialitate, iar oferta este generoasă.Marea curăţenie de primăvară este, deopotrivă, şi o mare provocare, atât prin prisma efortului aferent, cât mai ales al timpului alocat. Ce te faci însă cu cei care stau rău - pe alocuri chiar foarte rău - la acest ultim capitol? Cum vor reuşi să-şi reîmprospăteze aerul în locuinţă? Principala soluţie este aceea de a chema ajutoare: o firmă specializată în curăţenie la domiciliu.Sergiu R. este navigator, iar sărbătorilor pascale îl vor prinde, şi anul acesta, departe de casă. Soţia se ocupă cu mica afacere a familiei, are grijă de cei doi copii, dar şi de părinţii mai în vârstă, aşa că a devenit client fidel al firmelor.„Nu am timpul fizic pentru a face curăţenie în casă. În mod precis, voi apela la serviciile unei firme de specialitate. Nu este un moft, este pur şi simplu o necesitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Miruna, soţia navigatorului ce va ciocni ouă de Paşte la mii de kilometri de casă, prin Marea Chinei.Cum în această situaţie se află multe familii constănţene, am făcut o scurtă trecere în revistă a serviciilor şi a preţurilor solicitate de agenţii economici de profil. Astfel, indiferent că sunteţi proprietarul unei garsoniere, al unui apartament cu două, trei sau patru camere, al unei vile, al unui spaţiu de birouri, al unui depozit sau al unei hale industriale, puteţi beneficia de „privilegiul” de a fi scutiţi de munca fizică de Paşte.Tarifele percepute pentru curăţenia la domiciliu pornesc, în general, de la 300 de lei pentru o garsonieră şi cresc cu câte 100 de lei pentru fiecare cameră suplimentară. Pentru case/vile, preţul se calculează în funcţie de suprafaţa imobilului: între 5 şi 8 lei pe metru pătrat. Cam acesta este tariful şi pentru birouri sau depozite, un pic mai ieftin fiind serviciul pentru scările de blocuri, unde se plăteşte doar 3 lei pe metru pătrat.Dacă tot v-aţi apucat de curăţenie generală, iar casa e „cu fundu-n sus”, aveţi ocazia de a spăla şi geamurile, covoarele, mochete, vitrinele, iar unele firme oferă servicii de întreţinere chiar şi a vitraliilor din biserici. Nici tapiţeriile nu sunt uitate, indiferent că sunt confecţionate din materiale sintetice, ţesături mixte, delicate sau chiar din piele.„Oferim toată gama de servicii, atât pentru familii, cât şi pentru agenţii economici. Folosim echipamente moderne, aspiratoare silenţioase, soluţii chimice de curăţenie profesionale. Venim astfel în întâmpinarea constănţenilor cu o propunere de nerefuzat: îi ajutăm să facă economie de timp. Iar timpul înseamnă bani!”, spune reprezentantul unei firme constănţene de profil.Bine de ştiut, în special pentru gospodine! Pot apela la aceste servicii şi după sărbători, când, mai mult ca sigur, bucătăriile vor fi „devastate”. În cazul în care chemaţi ajutoare, trebuie să ştiţi că bugetele alocate sunt mai mult decât decente: 20-30 de lei pentru a curăţa un cuptor cu microunde, 35-45 de lei pentru ca aragazul (inclusiv cuptorul) să redevină lună, în timp ce frigiderul va reveni la „setările” din fabrică pentru 40-50 de lei.XXXŞi, pentru că suntem la malul mării, firmele de specialitate şi-au extins gama de servicii şi în domeniul naval. Că aveţi o barcă mai mică, un yacht luxos sau un vaporaş pentru plimbări, scăpaţi rapid de grijile curăţeniei (punţi, cabine, geamuri), dar şi de banii din buzunar: între 8 şi 10 lei pe metru pătrat.