Turism de week-end! Constănţenii, invitaţi să se relaxeze în peisaje de vis

O zi cât o vacanţă! Pentru constănţenii care, din diverse motive, nu au timp decât de o excursie-fulger, Delta Dunării, mănăstirile din Dobrogea sau oraşele din Bulgaria reprezintă opţiuni demne de luat în seamă. Iar agenţiile de turism se pliază pe aceste cerinţe şi se întrec în oferte, care de care mai tentantă.După cinci zile de activitate productivă, week-end-ul se cere musai a fi petrecut într-un mod cât mai relaxant, cu atât mai mult cu cât vremea s-a încălzit simţitor, iar soarele strălucitor ne îmbie la… excursii. Mulţi dintre constănţeni nu au timpul necesar pentru un sejur prelungit, aşa că optează pentru o evadare rapidă din cotidian. Este vorba despre excursiile de o zi, iar agenţiile de turism au sesizat cerinţa din piaţă şi vin în întâmpinare cu oferte de nerefuzat.Din Delta Dunării, în Cheile DobrogeiDelta Dunării, un loc unic în Europa, o bogăţie naturală, o destinaţie de vis pe care, din păcate, mulţi constănţeni n-au explorat-o. Cum niciodată nu-i prea târziu, puteţi apela la serviciile unei agenţii, care organizează excursii la Murighiol. Distracţia costă 260 de lei de persoană, în preţ fiind inclus transportul cu autocarul, o croazieră de aproximativ două ore şi jumătate pe braţul Sfântu Gheorghe şi o masă cu specific pescăresc.O altă agenție le propune firilor mai religioase un circuit în Cheile Dobrogei, cu escale la Mănăstirile Colilia, Sf. Dionisie Exiguul şi Sf. Efrem cel Nou şi Sf. Ioan Casian. Transportul se face cu autocarul sau cu microbuzul, în funcţie de numărul de persoane din grup, iar masa se serveşte la una dintre mănăstiri. Costul unei zile petrecute printre icoane, preoţi şi sfinţi este de 120 de lei de persoană.Fiind la doi paşi de frontieră, puteţi vizita rapid un oraş foarte frumos din ţara vecină, Bulgaria. Agențiile au mai multe oferte, dintre care am selectat-o pe cea de la Varna. Un turist are de achitat 29 de euro pentru transportul cu autocarul, în preţ nefiind incluse biletele de acces la obiectivele turistice (Muzeul Arheologic, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Termele Romane, Acvariu etc.), masa de prânz şi bacşişul pentru echipaj.Izul istoriei, în Cetatea NessebarDacă staţi mai bine cu timpul şi vreţi să daţi o fugă în sudul Dunării, puteţi opta pentru o călătorie cu autocarul până la Nessebar şi Sozopol, două superbe staţiuni la Marea Neagră, unde veţi fi cazaţi o noapte la un hotel de patru stele, mic dejun inclus, iar Cetatea Nessebar, veche de peste 9.000 de ani, una dintre cele mai vechi aşezări omeneşti din Europa, vă va lăsa o impresie grozavă. Totul costă 350 de lei de persoană.Iar de vreţi să „coborâţi” mai la sud, puteți merge pe malul Bosforului. Astfel, pentru un pachet de patru zile, trei nopţi de cazare cu mic dejun inclus în hotel de patru stele în Istanbul, un turist are de plată 99 de euro, dar trebuie să ştie că biletele de acces în Palatul Top Kapî, Palatul Dolmabahce, la Moscheea Sultan Ahmed sau la Hagia Sophia se plătesc separat.„Excursiile de o zi cu autocarul oferă multe avantaje turiştilor: preţ mic, locuri multe de văzut, scăpaţi de responsabilitatea condusului sau rezolvaţi problema transportului, în cazul celor fără autoturism personal. În principal, recomandăm traseele scurte, cu 100-200 de kilometri de parcurs, mai puţin obositoare şi cu mai mult timp pentru vizite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mirela B., reprezentant al unei agenţii constănţene de turism.