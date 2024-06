Astăzi, vineri 14.06.2024, specialiștii din industria HoReCa, Turism și Ospitalitate de pe Litoral se reunesc la evenimentul deosebit intitulat „VIN la mare”.

Partenerii strategici ai acestui eveniment sunt Organizația de Management al Destinației Județului Constanța și Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța.







În cadrul conferinței de astăzi, personalitățile importante din turism vor aborda teme actuale și esențiale, menite să sprijine dezvoltarea afacerilor de pe litoral: tendințele prezente și viitoare ale industriei, sustenabilitatea, soluții pentru prelungirea sezonului estival prin experiențe gastronomice și degustări de vin, digitalizarea afacerilor, influența tehnologiei și a inteligenței artificiale în turism, provocările cu care se confruntă operatorii de pe litoral, networkingul antreprenorial și multe altele.













George Măndilă: Datoria nostră ca reprezentaţi ai OMD-ului este să susţinem aceste evenimente. Eu imi doresc la Mamaia Constanţa cât mai mulţi turişti.







George Măndilă: Noi la OMD lucrăm pe mai multe paliere: publicitatea națională, comunicare a ceea ce facem (evenimentelor), happening-ul în stațiune, ne dorim să revitalizăm piațeta Cazino, punctul central al activității în stațiunea Mamaia, nu există Piateta Perla, încercăm să o punem pe picioare. Ne dorim să creăm un nou punct de atracție în zona Rex.













George Măndilă: Bugetul este ca un cărbune încins pe care îl ții cu greu în mână. Prima dată ne-am gândit la ce le oferim noi turiștilor care ne-au ales, trebuie să ne gândim și la turiștii care nu ne-au ales, cum să facem să-i atragem. Stațiunea Mamaia are planuri mărețe. Luna septembrie este o lună caldă, mai linistita, asadar cei care isi doresc o vacanta mai linistita, pot veni in luna septembrie. Trebuie să mărim sezonul estival. Trebuie încurajați hotelierii. Vom face un parc mare. Vom avea o zonă de verdeață în câțiva ani cu piste de biciclete, toalete publice, piațete unde se vor organiza concerte. Producătorii de vinuri sunt prezenți aici și joacă un rol important.







Dragoș Atanasiu- Președinte Grup Eurolines & Investitor în Turism: „Litoralul românesc face progrese, doar ca este important cu ce viteză și de ce nu reușim să fim mai rapizi. Aici s-a înființat primul OMD și a dat tonul celorlalte. Putem face lucruri doar împreună. Prima condiție este să ne așezăm la masă, apoi să facem un proiect, o viziune clară, cu niște obiective strategice clare, cu stakeholderi. Până când nu o să avem un sezon de minim 9 luni, nu o să facem treabă, degeaba vorbim de mai-septembrie. Pornind de la job-uri, și de la oamenii pe care îi angajăm doar pentru câteva luni, nu o să facem treabă. Trebuie să îi ținem pe oameni la muncă, trebuie să avem echipe stabile pe tot anul, asta este o chestie de viziune. Uitați-vă la gradul de ocupare pe care îl avem la nivel național, 28% grad de ocupare, nu avem cum să facem treabă cu așa ceva. Aici trebuie să înțelegem care este strategia. Nu pot să aud an de an că avem probleme cu plajele, nu suntem în stare să rezolvam o problemă. Fără turiști străini nu avem cum să facem în România sezon de 9 luni. Noi suntem aici bazați doar pe români și bucureșteni. Motorul este OMD-ul. Noi știm teoretic să facem, dar nu știm să implementăm”.













Radu Savopol - Președinte H.O.R.A. și Co-Fondator lanțul de Cafenele 5 to Go: "Constanța m-a inspirat. În gastronomie cred că orașul Constanța a fost și este pe val. Brand-urile românești sunt foarte apreciate".







Sebastian Puznava-Președinte Patronatul MAREA Mamaia-Constanța & Vice-Președinte Board FIHR & Vice-Președinte O.M.D. Mamaia-Constanța: "Este îmbucurător faptul că vin brand-uri hoteliere aici în Constanța. Trebuie să vină lanțurile mari aici la noi pentru că și noi ca și turiști când mergem în străinătate cautăm un hotel de lanț, asta trebuie să avem și noi pentru a crește pe piața externă. Mamaia este singura stațiune legată de un oraș foarte mare, avem multe lucruri pe care turiștii le pot vedea".













Declarația lui George Măndilă pentru redactorii ziarului "Cuget Liber”:







"Panelul de astăzi face referire la creșterea sezonului estival, eu am fost invitat în calitate de speaker aici datorită calității de președinte OMD Mamaia-Constanța pentru a prezenta câteva propuneri, câteva idei, câteva strategii încât sezonul estival să se prelungească.



Aceste evenimente sunt foarte importante să știți, deși ele par evenimente mici, de nișă, suma acestor evenimente ne dau un întreg.



Ca și strategie de marketing, aici la Mamaia, avem și colaborarea cu județul, colaborarea cu producătorii locali.





Să nu uităm și de moda internațională care este un aspect foarte important: Atunci când mergi într-o destinație, ai nevoie de un one day trip, o excursie prin împrejurimi pe lângă destinația turistică. De mult s-a dus vremea când un turist venea într-o destinație 7-10 zile și nu părăsea destinația, se ducea doar la club, restaurante sau plajă, acum moda, datorată tehnologiei ce-i drept, avansului rețelelor sociale și faptul că ne-am transformat într-un sat planetar, aceste excursii de one day trip sunt foarte importante si mai ales cele care fac referire la vinării, la crame, degustarea de vinuri, vizitarea cramei, acesta este un tip de excursie care trebuie introdus cât mai repede. Județul Constanța are ce oferi pentru turiști, Dobrogea are și istorie și climat și geografie frumoasă.”