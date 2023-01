Volumul ofertelor de terenuri agricole din judeÈ›ul ConstanÈ›a s-a dublat

Piața terenurilor agricole din județul Constanța este în continuă creștere în anul 2023. Iată, dacă, pe data de 3 ianuarie au fost lansate doar 50 de oferte de vânzare pentru o suprafață totală de 107,4962 hectare, cu un preț cumulat de 4.471.465 de lei, pe 16 ianuarie, numărul ofertelor a urcat la 93, pentru o suprafață totală de 210,0790 hectare, cu un preț cumulat de 7.895.315 de lei,Ofertele publicate pe site-ul Direcției Agricole Constanța cuprind loturi de teren cu suprafețe cuprinse între 80 de metri pătrați și 23,80 de hectare. Unii dintre vânzători au divizat oferta în loturi mai mici, în speranța că astfel vor găsi, mai repede, cumpărători.Prețul mediu al terenurilor agricole scoase la vânzare este fluctuant. Dacă pe 3 ianuarie era de 4,16 lei pe metru pătrat, pe 16 ianuarie a coborât la 3,76 de lei. Prețurile din ziua de 16 ianuarie variază între 0,20 lei pe metru pătrat în extravilanul localității Deleni și 94,40 de lei pe metru pătrat în extravilanul localități Mangalia. Eu am mari îndoieli că între respectivele terenuri agricole sunt diferențele de productivitate atât de mari. Existența unui număr relativ mare de oferte este dovada că agricultura nu mai reprezintă o afacere pentru mulți dintre micii proprietarii de terenuri, care se grăbesc să vândă. Ce să facă cu pământul? Să-l țină pârloagă? Nu-i mai bine să-l cumpere cine are puterea să-l lucreze? Mulți dintre micii proprietari de terenuri agricole sunt prea bătrâni să mai muncească pe câmp. Alții, plecați pe alte meleaguri ale țării sau la muncă peste hotare, nu au ce face cu pământul moștenit din bătrâni și vor să scape de el. În plus, lipsa irigațiilor, a forței de muncă, dar mai ales prețurile foarte mici de achiziție a produselor agricole oferite de samsari i-au convins pe mulți dintre ei să vândă cât mai repede.În cele ce urmează, vă prezentăm o parte din ofertele de vânzare lansate pe data de 16 ianuarie 2023.În localitatea Gârliciu: - 0,0080 ha – 192 de lei; - două terenuri a câte 0,03 ha cu 300 de lei fiecare; 0,03 ha – 315 lei; 0,0450 ha – 1.080 lei;0,06 ha – 676 de lei; 0,06 ha – 1.440 de lei; 0,0920 ha – 2.208 lei;0,1580 ha – 3.792 de lei; două terenuri a câte 0,19 ha cu 1.900 de lei fiecare; 0,19 ha – 1.995 de lei; 0,19 ha – 5.592 de lei; 0,30 ha – 3.380 de lei; 0,31 ha – 3.255 de lei; 0,33 ha – 3.465 de lei; 0,35 ha – 3.943 de lei;0,53 ha – 12.792 de lei; 0,63 ha – 6.300 de lei; 0,63 ha – 6.615 lei;0,88 ha – 9.915 lei;În localitatea Ostrov: 0,1530 ha – 2.500 de lei; 0,3470 ha – 5.500 de lei;0,3778 ha – 5.000 de lei; 1,00 ha – 31.500 de lei; 1,1220 ha – 10.000 de lei; 1,50 ha – 18.000 de lei; 1,50 ha – 27.000 de lei; 5,00 ha – 20.000 de lei;În localitatea Chirnogeni: 1,00 ha – 41.855 de lei; 1,00 ha – 49.259 de lei; 1,50 ha – 73.888 de lei; 2,00 ha – 78.681 de lei; 3,7960 ha – 65.367 de lei; 9,49 ha – 324.239 de lei;În localitatea Topraisar: 0,50 ha – 25.000 de lei; 2,00 ha – 84.000 de lei;2,40 ha – 148.500 de lei; 3,00 ha – 75.000 de lei; 3,00 ha – 126.000 de lei;În localitatea Tortoman: 0,5813 ha – 15.800 de lei; 0,7750 ha – 21.000 de lei; 1,5750 ha – 42.700 de lei; 2,10 ha – 57.000 de lei; două terenuri a câte 2,00 ha cu 60.000 de lei fiecare;În localitatea Agigea: două terenuri a câte 0,0462 ha cu 35.000 de lei fiecare; 2,00 ha – 35.816 lei; 11,80 ha – 572.831 de lei;12,00 ha – 582.540 de lei; 23,80 ha – 1.133.260 de lei;În localitatea Istria: 2,20 ha – 86.861 de lei; 6,60 ha – 155.788 de lei;8,80 ha – 186.815 lei;În localitatea Pantelimon: 5,70 ha – 179.481 de lei; 7,00 ha – 163.121 de lei; 9,00 ha – 111.130 de lei;În localitatea Cogealac: 2,70 ha – 90.917 lei; 3,12 ha – 105.060 de lei;În localitatea Năvodari: 1,4086 ha – 42.300 de lei; 4,1030 ha – 123.100 de lei;În localitatea Techirghiol: 1,00 ha – 27.000 de lei; 2,00 ha – 124.000 de lei;Alte oferte: în localitatea Saraiu - 2,50 ha cu 80.419 de lei; în Mihail Kogălniceanu - 11,00 ha cu 450.000 de lei; în Conacu - 1,50 ha cu 30.000 de lei; în Ovidiu - 0,50 ha cu 45.000 de lei; în Negru Vodă - 0,50 ha cu 25.000 de lei; în Cumpăna - două terenuri a câte 0,4994 ha cu 20.000 de lei fiecare; în Vulturu - 6,00 ha cu 196.980 de lei; în Mangalia - 0,50 ha cu 472.000 de lei; în Nicolae Bălcescu - două terenuri a câte 0,39 ha cu 11.665 de lei fiecare; în Cobadin - 1,50 ha cu 75.000 de lei; în Limanu - 10,00 ha cu 491.300 de lei.