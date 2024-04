Vouchere de vacanţă pentru angajaţii din privat. Proiectul de lege, în dezbatere în Parlament

Angajaţii din România consideră voucherele de vacanţă un beneficiu extra-salarial atractiv care şi-ar dori să fie regăsit mai frecvent în oferta de angajare. Cel puţin aceasta este concluzia unui studiu de piaţă realizat de Alianţa pentru Turism (APT), împreună cu Asociaţia Profesională a Emitenţilor de Tichete (APET). În acelaşi timp, multe dintre companii fie nu au resursele necesară să îl ofere, fie au neclarităţi despre cum poate fi implementat.Datele colectate de studiul desfăşurat de APET în parteneriat cu APT arată că, în România, unele companii aleg să nu ofere vouchere de vacanţă pentru că nu au resursele necesare. Deşi un beneficiu avantajos din punct de vedere fiscal, oferirea de vouchere presupune un cost semnificativ care trebuie susţinut de companie din resurse proprii. Totuşi, trendul în rândul companiilor private este unul semnificativ crescător, de la an la an. Conform studiului, în cazul companiilor care au ales să ofere vouchere de vacanţă angajaţilor, beneficiul cel mai important a fost cel fiscal. Avantajele fiscale conferă un cost mai mic şi, în egală măsură, creşterea şansei ca angajatorul să îşi poată permite oferirea acestui beneficiu, se precizează în comunicatul de presă transmis de cele două organizaţii.Mai mult, companiile consideră că scoaterea impozitului de 10% poate ridica atractivitatea beneficiului, în contextul includerii şi taxării cu CASS 10%.„Cei care primesc aceste vouchere au acces facil la cel puţin o vacanţă pe an, îşi pot planifica un concediu, tocmai de aceea tot mai multe companii private au început să adopte şi să acorde acest beneficiu extra-salarial. De aceea, considerăm că proiectul de lege care se află acum în dezbatere în Parlament, potrivit căruia angajatorii din sectorul privat sunt stimulaţi şi mai mult să acorde vouchere de vacanţă, este unul benefic. Acesta va avea un dublu efect atât prin impulsionarea în continuare a sectorului de turism, cât şi prin facilitarea pentru angajaţii din România a unui concediu pe an, mult mai uşor de accesat”, a declarat Adrian Voican, reprezentant al Alianţei pentru Turism.