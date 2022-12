Indivizii care au INCENDIAT o MAȘINĂ în Medgidia, REȚINUȚI

Trei bărbați din Medgidia, acuzați de incendierea unei mașini, au fost arestați preventiv. Joi, 15 decembrie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au formulat propunere privind luarea măsurii arestului preventiv, faţă de inculpaţii: A.F. în vârstă de 18 de ani, din mun. Medgidia, O.Ș. în vârstă de 39 de ani, din municipiul Medgidia, ambii acuzați de distrugere, și S.E. în vârstă de 21 de ani, din municipiul Medgidia, acuzat de complicitate la distrugere și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.„Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat că, în noaptea de 03/04.12.2022, în intervalul orar 04:00-04:35, în baza unei înţelegeri prealabile şi după efectuarea unei verificări a locului săvârşirii faptei, inculpatul A.F., s-a deplasat împreună cu inculpaţii O.Ş. şi S.E., cu autoturismul marca AUDI A6, cu numărul de înmatriculare B-XX-XXX, condus de inculpatul S.E., la stația peco R. din municipiul Medgidia, de unde a achiziţionat aproximativ 2 litri de benzină, într-un recipient din plastic şi, pe fondul unui conflict preexistent, s-au deplasat cu acelaşi autoturism la domiciliul persoanei vătămate C.S.T., din municipiul Medgidia, în faţa căruia era parcată autoutilitara Mercedes-Benz, cu numărul de înmatriculare CT-XX-XXX, aparţinând persoanei vătămate, pe care inculpatul A.F. a incendiat-o, folosind combustibilul achiziţionat, creându-i astfel persoanei vătămate, un prejudiciu în valoare de 8000 de euro, generând totodată o stare de pericol pentru locuitorii din zonă şi bunurile acestora”, se arată în comunicatul procurorilor.Suspecții au fost reținuți și propuși spre arestare.Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea şi arestarea preventivă reprezintă etape şi măsuri din cursul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatoriului, activităţi ce nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul constituţional al prezumţiei de nevinovăţie.Reamintim că, la data respectivă, păgubitul a semnalat în spațiul public faptul că a fost amenințat cu moartea și că i-a văzut pe suspecți cum fugeau de la fața locului.Sebadin Taifun Cherez a relatat: „Aseară s-a întâmplat, la 3.30. Eu și familia mea dormeam, când am auzit ceva afară bubuind. Am ieșit afară, mașina ardea. Ei, suspecții, s-au urcat în mașina lor și au fugit. Eu am sunat imediat la Poliție și Pompieri. Au venit polițiștii, dar nu au făcut nimic.Am mai făcut sesizări la Poliția Medgidia și nu au fost luate măsuri, cum nu se vor lua nici acum. Vă rog să mă ajutați, să se facă dreptate, suntem amenințați, eu și familia mea, amenințați foarte rău. Suntem cu toții în pericol, au venit de atâtea ori la noi acasă și ne-au amenințat. Un caz asemănător a mai fost în Medgidia, a fost aruncată benzină pe oameni, care au murit”.