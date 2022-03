Plăți de aproximativ 300 de milioane de euro pentru Ucraina

Comisia Europeană a plătit Ucrainei o sumă suplimentară de 289 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară de urgență și a adoptat un grant în valoare de 120 de milioane de euro pentru Ucraina, sub forma unui contract de sprijin în vederea consolidării statului și a rezilienței. Scopul acestor măsuri este acela de a ajuta guvernul ucrainean în gestionarea crizelor civile.Noua plată se succedă altei plăți de 300 de milioane de euro, care a fost efectuată ca parte inițială a primei tranșe de 600 de milioane de euro din cadrul programului e urgență pentru Ucraina, în valoare de 1,2 miliarde de euro, anunțat de Comisia Europeană la 24 ianuarie 2022, care se adaugă sprijinului sub formă de granturi în valoare de 120 de milioane de euro.