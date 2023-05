Județul din România în care mor de cinci ori mai mulți nou-născuți decât în Capitală. “Cauzele pot fi prevenite”

România este pe locul doi în Uniunea Europeană, după Bulgaria, în privința mortalității infantile, iar în județul Tulcea, rata acestui fenomen este de 11,1 la mie, de cinci ori mai mare decât cea din municipiul București.În mediul rural, rata mortalității infantile e sensibil mai mare decât la oraș, relevă un raport al Organizației Salvați Copiii, care face un apel pentru a redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către programul de combatere a mortalității infantile.“Nașterea în România rămâne discriminatorie, atâta vreme cât un prematur născut într-o maternitate dotată cu aparatură medicală modernă supraviețuiește și ajunge astfel la prima aniversare, în vreme ce un prematur care are ghinionul de a veni pe lume într-o maternitate fără aparatură medicală sau cu aparatură medicală neperformantă și învechită are o șansă la viață mult diminuată”, se arată într-un comunicat al Organizației Salvați Copiii.Dintre cei 193.191 de copii născuți în 2021, 1.014 nu au supraviețuit până la un an, în multe dintre cazuri fiind vorba despre cauze care ar fi putut fi prevenite sau tratate, asta însemnând monitorizarea sarcinii, acces la servicii medicale de calitate pentru mamă și nou-născut și dotarea maternităților și secțiilor de neonatologie cu aparatură medicală cât mai performantă, se arată în comunicatul OSC.Potrivit datelor finale ale Institutului Național de Statistică, în anul 2021, rata mortalității infantile a arătat discrepanțele majore dintre județele țării.Astfel, primele cinci poziții în top sunt ocupate de:Tulcea (11,1 la mia de copii născuți vii)Sălaj (8,9 la mie)Neamț (8,2 la mie)Călărași (7,6 la mie)Mureș (7,1 la mie).Prin comparație, în București, unde sunt cele mai multe maternități de gradul 3, rata mortalității infantile a fost de 2,3 la mia de copii născuți vii, sub media națională de 5,2 la mia de copii născuți vii.Județele unde s-au înregistrat cele mai mici rate ale mortalității infantile, în 2021, sunt Teleorman – 2,4 la mia de copii născuți vii și Vâlcea, cu o rată a mortalității infantile de 3,1 la mie.Salvați Copiii lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru dotarea cu echipamente performante a maternităţilor. Toți cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecţionare a 3,5% din impozitul pe venit către administrația financiară de care aparțin cu domiciliul. Termen limită - 25 mai 2023. Formularul precompletat cu datele organizației se poate descărca de pe site-ul salvaticopii.ro.Organizația Salvați Copiii (OSC) a dotat, până acum, peste 100 de secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și Obstetrică-Ginecologie din toate județele țării, cu peste 1.200 de echipamente. Potrivit OSC, investiția se ridică la aproape nouă milioane de euro.