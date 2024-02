Procesul lui Vlad Pascu a început cu o amânare: "Unul dintre cei doi avocaţi s-a retras din dosar..."

Este decizia magistraților de la Tribunalul Constanța, după ce tânărul a cerut să fie pus în libertate ca să-și continue studiile.



Tot astăzi, magistrații din Mangalia ar fi trebuit să judece și primul termen în procesul în care tânărul este acuzat de ucidere din culpă. Dar audierile au fost amânate pentru că unul dintre avocați participa la un protest.





Următoarea înfăţişare a fost stabilită pentru 14 martie.





Citat de stirileprotv.ro, avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familia tinerei moarte în accidentul rutier, a relatat jurnaliştilor ce s-a întâmplat cu apărătorii lui Vlad Pascu.





„După ce am primit amânarea de la ora 9.30 pentru 12.30, se pare că de ultim moment a apărut o cerere prin care unul dintre cei doi avocaţi pe care îi are Vlad Pascu s-a retras din dosar, adică a denunţat mandatul, adică nu mai are contract de asistenţă juridică, iar celălalt avocat a depus o cerere prin care protestează. Ştim foarte bine că sistemul judiciar a fost inundat de greve ale magistraţilor, grefierilor şi inclusiv ale avocaţilor, iar unul dintre colegii noştri care îl apără pe Vlad Pascu a depus cerere la dosar prin care se află în formă de protest şi atunci nu o să fie prezent aici, solicitând termen undeva după 29 februarie. Ne aducem aminte că au fost nişte nemulţumiri, inclusiv din partea avocaţiilor cu privire la sistemul judiciar şi s-a adoptat o hotărâre la nivel de Barou Bucureşti, pe care colegul nostru a îmbrăţişat-o şi a depus cerere că nu se va prezenta”, a declarat Adrian Cuculis, citat de stirileprotv.ro





El a precizat că va solicita schimbarea încadrării juridice în acest dosar.