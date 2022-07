Iohannis a acreditat doi noi ambasadori în străinătate! Cine va reprezenta România

„Turiști nu sunt, în schimb au început să mișune hoții prin Costinești, în special între 1 și 5 dimineața. Vine sub pretextul să se cazeze o noapte, în situația în care îl găsești în curte. Îți cere să îi arăți o cameră, după care, sub pretextul că (n.r. camera) nu are aer condiționat sau că prețul e prea mare, îți spune că merge să mai caute, dar are grijă să vadă dacă la cameră ai geamurile deschise și cum arată în interior. Nu are bagaje la el și zice că este singur! Vorbește frumos și se controlează foarte bine în gestică și mimică. Ca să nu observi tensiunea în care se află, trage tot timpul dintr-o țigară electronică. Dacă îl întrebi de buletin, zice că nu îl are la el dar că îți poate da toate datele sale, pentru că le știe foarte bine. Are până în 30 de ani și posibil cu stagii prin pușcărie. E brunețel. După ce i s-a spus că un vecin închiriază mai ieftin, nu s-a arătat interesat să meargă la vecin și a ales să se îndepărteze cât mai repede de zonă. „Vizita” a avut loc la ora 1.30 în această noapte, când pe stradă nu mai circula nimeni și mai toată lumea doarme. Să dăm dovadă de vigilență, să nu avem surprize neplăcute” ¬ - este semnalul tras de localnică.





Potrivit polițiștilor, hoții acționau în localitate printr-o metodă similară în urmă cu trei sau patru ani. Vara aceasta, până în prezent, a fost înregistrat un singur furt în stațiunea Costinești, nu prin această metodă. Pentru a preveni comiterea de furturi, polițiștii desfășoară frecvent acțiuni preventive cu localnicii și proprietarii de spații de cazare.





O femeie din Costinești a împărtășit, prin intermediul internetului, o experiență neplăcută pe care a trăit-o în noaptea de marți spre miercuri, 12 spre 13 iulie, când s-a trezit cu un necunoscut în curte. Bărbatul s-a dat drept turist, dar toate acțiunile lui erau suspecte și sugerau faptul că venise în „recunoaștere”, pentru a fura mai târziu.