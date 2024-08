Un urs a atacat o maşină pe Transfăgărăşan. Ministrul mediului anunță că va lua măsuri pe traseul frecventat de turiști

Un urs s-a năpustit asupra mașinii unui jurnalist Digi FM și a mușcat geamul portierei din dreapta autovehiculului, pe Transfăgărășan. Jurnalistul a povestit că se afla în mașină, conducea cu viteză mică și avea deschis geamul din dreapta, pe la jumătate, iar în acel moment ursul i-a atacat mașina.







„Sunt un avertisment pentru toți cei care au intenția de a interacționa cu urșii și de a-i hrăni. Am făcut o tură pe Transfăgărășan. În cele două ore pe care le-am petrecut acolo am văzut vreo 15 urși. Din păcate am văzut și foarte mulți turiști care interacționează în mod voluntar cu urșii, și nu sunt doar români, și cetățenii străini fac asta. Probabil sunt în căutare de senzații tari: vin în România ca și cum ar face un safari”, a povestit jurnalistul Nono Semen, la Digi24.







Acesta a povestit că se afla în mașină, pe coborâre spre Curtea de Argeș, conducea cu viteză mică și avea deschis geamul din dreapta, pe la jumătate. „La un moment dat, după o curbă, mașini oprite. O coloană de câteva mașini oprite și doi urși. Am oprit, că nu aveam unde să plec mai departe, am zis hai să îi pozez și pe cei doi ursuleți care au mai apărut, pentru că toată aventura asta pe Transfăgărășan am făcut-o cu viteză mică, cu geamurile închise, deci în condiții de siguranță și precauție maxime. Dar de data asta, când am pus mâna pe telefon, într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se observă cum ursul face un salt și ajunge la mașină și prinde geamul cu dinții. Din fericire, nu s-a spart geamul”, a mai povestit jurnalistul. Întregul moment a fost surprins de jurnalist într-o filmare.







Fechet: „Vom instala camere pe Transfăgărășan”







Întrebat cum pot fi prevenite astfel de situații, Mircea Fechet, ministrul mediului, a spus că primul lucru care ar trebui făcut este acela „de a nu hrăni urșii, de a nu opri mașina pentru că toate aceste obiceiuri ale noastre schimbă comportamentul ursului”, transmite libertatea.ro







„Nu pot decât să mă gândesc cu îngrijorare la ceea ce se va întâmpla atunci când Transfăgărășanul, spre exemplu, va fi închis. Tocmai din acest motiv, urșii nu trebuie hrăniți, pentru că, la rândul lor, ei pot deveni agresivi. Odată obișnuiți cu prezența oamenilor acolo, urșii sunt imprevizibili, nu avem de unde să știm cum vor reacționa”, a declarat Mircea Fechet, la Digi24.

Totodată, Mircea Fechet a anunțat și noi măsuri pe traseul frecventat de turiști. Între acestea, se numără și instalarea de camere de supraveghere pentru a trimite amenzile acasă oamenilor care hrănesc urșii.







„Ceea ce trebuie să știm este că am convenit împreună cu colegii de la CNAIR cum vor arăta panourile de avertizare. Ele vor umple Transfăgărășanul: vor fi în engleză și în română pentru că știm că sunt și turiști străini și pe acele panouri va scrie foarte clar că hrănirea urșilor este ilegală și urmează să fie sancționată cu amendă. În fiecare weekend și în fiecare săptămână colegii de la Garda Forestieră și de la Jandarmerie amendează atunci când văd oameni care hrănesc acești urși. Urmează să instalăm și camere de supraveghere video pentru a putea trimite aceste amenzi acasă, așa cum se întâmplă atunci când nu ai rovinietă. În locurile unde știm că ar putea să oprească turiștii să hrănească urșii vom instala camere de supraveghere video și în măsura în care acest lucru se va întâmpla, vor primi amendă acasă, exact ca în situația în care nu achită rovinieta”, a mai transmis Mircea Fechet.