Agenţii secreţi în luna de miere

Un cuplu de agenţi secreţi proaspăt căsătoriţi se află în luna de miere, cazaţi la un hotel de lux:- Auzi, oare or fi microfoane pe aici?- Nu ştiu, o să caut...Caută după perdea, după tablouri, în telefon, sub pat..- Aha!Sub carpetă, găseşte un disc, în care se ascundeau fire, prins în patru şuruburi. Îşi scoate cuţitul, le deşurubează, ia discul şi îl aruncă pe geam.La recepţie, dimineaţa, sunt întrebaţi:- Cum a fost camera până acum, cum au fost serviciile, cum vă simţiţi la noi?- De ce îmi puneţi toate întrebările astea?- Păi, cuplul de sub dumneavoastră s-a plâns că a căzut lustra pe ei...