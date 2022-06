La bancă:- Aş dori să deschid un cont comun.- Cu cine?- Cu cineva care are bani!Un bărbat trebuie să aibă în portofel o poză cu iubita lui şi când are un moment mai greu să scoată poza, să se uite la ea şi să spună:- Dacă pot cu asta, pot orice.- Dragul meu, recomandă-mi ceva de citit...- Eu zic să citeşti „Tatăl nostru”, pentru că eu citesc mesajele din telefonul tău!Un copil merge cu mama lui la grădina zoologică.Copilul vede un păun:- Mama, mama, găina aia a înflorit!- Câinele meu e foarte deştept: în fiecare dimineaţă, la ora 6:30, mă trezeşte ca să mă duc la serviciu, se laudă Bulă.- Al meu e şi mai deştept, îi răspunde Lulă. De câte ori vede că mă întorc târziu acasă, ascunde mătura şi făcăleţul!- Alo, Ioane, hai la o bere la barul din colţ.- Păi când te-am sunat eu acum o jumătate de oră ai, zis că ai o durere îngrozitoare de cap!- Aveam, dar a plecat la cumpărături.- Domnule profesor, nu înţeleg teoria relativităţii.- OK. Domnule student, spuneţi-mi, trei fire de păr sunt multe sau puţine?- Puține!- Aşa e, dacă sunt pe cap, dar dacă sunt în ciorbă?