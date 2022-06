- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a ştiut unde-i Marocul, dar noi ştim?- Nu ştim, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din Maroc şi vine cu bicicleta…Soţul, pe patul de moarte, către soție:- Al patrulea fiu al nostru arată diferit, are un alt tată faţă de ceilalţi trei? Soţia, plângând:- Da!- Pe cine?- Pe tine.Doi scoţieni se întâlnesc.Primul: - Vai, ce ceas frumos ai! Cred că te-a costat mult!Al doilea: - Nici vorbă! Mi l-a vândut tatăl meu, pe patul de moarte, cu patru penny!- Doctore, am fost la dumneavoastră acum trei ani si mi-aţi spus să mă feresc de umezeală...- Da, da, îmi amintesc...- Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie....- Iubitule, ieri te-am văzut vorbind cu una în cârje ...- Era doar o prietenă ... şi n-avea cârje.- Ieri nu, azi da!Discuţie aprinsă între soţi:- Eşti un nesimtit şi ştii ce e culmea!?!- Partea mai înaltă a dealului???