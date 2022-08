Un beţiv care avea o sticlă de whisky în buzunarul de la pantaloni se împiedică pe scări. Când îşi revine, pune mâna pe buzunarul unde era sticla şi simte ceva ud:- Sper că am făcut pe mine!Mama îi spune lui Bulă:- Du-te la Nea’ Costică, la raionul de carne şi vezi dacă are picioare de porc afumat.După ce se întoarce Bulă, mama îl întreabă:- Ei, are?- Păi nu am putut să văd, că era încălţat.- John!- Yes, Sir.- Adu-mi un pahar cu apă!- Ok, Sir.- John!- Yes, Sir.- Mai adu-mi încă unul.- Bine, Sir.- John!- Mai adu-mi un pahar cu apă...- Dar, Sir, nu vă face bine atâta apă...- John, eşti nebun, nu vezi că arde biblioteca?Trei tipi extrem de beţi la o masă.Primul:- Bă, io-s trimisul lui Dumnezeu pe pământ!Al doilea:- Taci, mă, că io-s trimisul lui Dumnezeu pe pământ!Al treilea:- Tăceţi, bă, că n-am trimis pe nimeni!Aflat la o rudă în Bucureşti, un oltean iese dimineaţa pe balcon să-şi scuture rogojina. Din neatenţie, se apleacă prea mult şi cade. Speriaţi, trecătorii se adună în jurul lui.- Ce s-a întâmplat? întreabă unul.- Nu ştiu, neică, abia picai şi eu, răspunse olteanul.