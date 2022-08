La Poliție au loc calificări de cadre. Vine șeful și le spune polițiștilor:- Băieți, vi se cere să cunoașteți capitalele țărilor mai importante. Așa că luați două săptămâni de permisie și învățați capitalele.Se duc polițiștii acasă, se pun cu burta pe carte și se întorc peste două săptămâni. Șeful îi întreabă:- Ați învățat capitalele?- Daaa!- Bine, ia să-mi spună cineva ce capitală are Marea Britanie.Peste polițiști se lasă o tăcere grea. Se aude o voce timidă din sală:- Bine, șefule, dar dumneavoastră ne-ați spus să învățăm capitale de țări, nu de mări...- Sunt așa mândră de iubitul meu!- De ce?- Aseară a fost beat și nu m-a recunoscut!- Și trebuie să fii mândră?- Asta este faza! Am încercat să-l schimb de tricou și când i l-am ridicat,mi-a spus: „Nu, lasă-mă, am prietenă!”Bulă şi taică-su:- Ce mai e nou pe la şcoală, fiule?- Mai nimic! Mi-au prelungit contractul pentru clasa a VI-a!La Radio Erevan, un copil întreabă:- Cât poate trăi o cămilă fără să bea apă?Radio Erevan răspunde:- Până moare.După Bacalaureat, s-au depus aproximativ 4.000 de contestaţii. S-ar fi depus mai multe, dar cei mai mulţi nu ştiau să scrie.- De ce au elefanţii degetele de la picioare crăpate?- Ca să le dea şi furnicilor o şansă…Un beţiv rezemat de stâlpul din faţa blocului răsfoieşte agenda telefonului în plină noapte şi sună:- E acasă soţul?- Da!, se aude de la celălalt capăt al firului.Sună la alt număr:- E acasă soţul?- Da!Şi tot aşa, până una zice că nu-i acasă soţul. La care beţivul:- Coboară atunci, să vezi dacă-s io!