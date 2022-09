La puțin timp după nuntă:-Iubitule, te-ai schimbat atât de mult...nu te mai recunosc!-Dragă, ţi-am spus de o mie de ori când eram prieteni...femeile măritate nu mă interesează.- Cum, ţi-a fost un prieten atât de bun şi nu te duci la înmormântarea lui?- Dar ce, el o să vină la a mea?!- Fii atent, Gigele! În faţa ta e Nordul, la stânga Vestul, la dreapta Estul. Ce ai în spate?- Rucsacul!...Poliţistul vrea să-i pună fiola unui şofer.- Nu pot să suflu, am astm.- Atunci hai să-ţi luăm sânge.- Nu pot, sunt hemofilic.- Atunci hai să umbli pe dungă albă.- Nu pot, sunt beat.- Cine este cel mai fericit om de pe pământ?- Papa de la Roma.- De ce?- În fiecare dimineaţă, când se trezeşte, îşi vede şeful gata răstignit...Două colege de liceu se reîntâlnesc după 25 de ani:- Vai, dragă, porți ochelari?! Dar să știi că-ți șade bine cu ei. În plus, îți ascund ridurile din jurul ochilor...- Unde mai pui că mă ajută să le văd mai bine pe ale tale!Am trecut azi pe lângă noua asistentă, de la urgenţă. Era atât de frumoasă, încât am şi uitat să mă uit la sânii ei.- Bulă, cine a făcut oamenii?, întreabă profesoara.- Şarpele, doamna profesoară...- Cum aşa, Bulă?!?- Păi, dacă nu ar fi existat el, cu fructul lui oprit, Eva ar fi umblat şi acum prin Rai, bezmetică şi virgină...