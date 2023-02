O bătrână îşi cumpără televizor nou. Vede un meci de fotbal, iar a doua zi, unul de rugby. Cheamă urgent depanatorul.- Nu are nimic televizorul dvs.- Ba da, are, protestează bătrâna, fiindcă ieri am văzut mingea rotundă, iar azi – ovală.- De ce aleargă tinerii aceia în jurul terenului de fotbal?- Primii trei vor primi medalii.- Şi ceilalţi de ce mai fug?- Aveţi păduchi?- Da!- Şi cu ce-i trataţi?- Păi, nu sunt bolnavi!După o beție, un tip îl sună pe prietenul său:- M-am trezit dimineață, dormind pe covor.- Ei, și ce e așa ieșit din comun?- Păi… Covorul atârnă pe perete.Un Boeing 747, o cursă de noapte; o stewardesă superbă cu un decolteu devastator se apleacă deasupra unui pasager care nu dormea şi-l întreabă încetişor:- Doriţi lapte sau ceai?- În care este lapte şi în care este ceai?- Ce-ai, mă, ce eşti supărat?- A murit soacră-mea.- Din ce cauză?- Otrăvită.- Cum?- Şi-a muşcat limba!Bulă sună la 112.- Alo, salvarea?!- Da, ce s-a întâmplat?- Soţia mea are halucinaţii!- Cum aţi realizat asta?- Sunt fantome în casă şi ea nu le vede!