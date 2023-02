Un avocat îl sună pe guvernatorul statului, la o oră destul de târzie:- Domnule guvernator, judecătorul Pierson a murit, iar eu am ţinut să vă informez. Mâine îl înmormântează.- Şi pentru atâta lucru mă deranjezi la ora asta?- Păi, poate-aţi fi de acord să mă puneţi pe mine în locul lui!- Sigur că-s de acord! Dimineaţă aranjez cu groparii.Întrebare la Radio Erevan:- Care este avantajul unei relaţii la distanţă?Răspuns:- Toţi patru sunt fericiţi.- Doctore, oare e adevărat că, dacă am să mănânc mai mulţi morcovi, am să văd mai bine?- Te mai îndoieşti? Dumneata ai văzut vreodată iepure cu ochelari?- Haide, puiule, spune-i la revedere lui nenea! Haide, ce spunem noi când pleacă un musafir?- În sfârşit!Două blonde priveau cu interes la o pereche de mănuşi din cauciuc aflate într-o vitrină.- La ce pot folosi oare aceste mănuşi? întreabă una dintre ele.- Păi, cum la ce?! Cu ele te poţi spăla pe mâini fără să te uzi!Un scoţian vine acasă şi îi spune nevestei:- Am economisit 10 penny astăzi!- Cum?- Nu am luat tramvaiul, ci am fugit după el!- Vai, vai… puteai să economiseşti două lire!- Cum?- Trebuia să fugi după taxi!Un tip este judecat pentru că a furat un BMW. După pledoaria avocatului, judecătorul hotărăşte să-l achite, aşa ca hoţul părăsi tribunalul liber.A doua zi, acelaşi tip se prezintă în faţa judecătorului şi-i spuse:– Cu respect, aş vrea să depun plângere împotriva derbedeului de avocat!– Dar de ce? Totuși, v-a obţinut achitarea. De ce vreţi să fie arestat? – Vedeţi, problema este că nu am avut suficienţi bani să-l plătesc şi, în consecinţă, a plecat cu maşina pe care am furat-o!