Soţul citeşte ziarul.- Nevastă, se pare că mama ta a ajuns la Istanbul.- Cum, scrie asta în ziar?- Da, uite aici: În Istanbul, a intrat ciuma…Se întoarce soţul mai devreme acasă, deschide uşa la dormitor, când vede un tinerel în pielea goală care se scoală de lângă „doamna” şi sare iute pe geam.- Ce a fost asta, nevastă?- Ce să fie? Generaţia din ziua de azi: nici mie „mersi” şi nici ţie „pardon”…Un bărbat vrea să cumpere chiloţei tanga pentru nevastă. Vânzătoarea:- Ce mărime doriţi?- Hmmm, greu de spus…- Este important să cunoaşteţi mărimea.- Ştiu: mărimea 77!- 77? Această mărimea nu există! Cum aţi ajuns la mărimea asta?- Păi, avem acasă un televizor de 81 cm şi când ea se pune în faţa lui, rămân în stânga şi-n dreapta cam doi centimetri liberi!- Mizerabilo! urlă nefericitul soţ către soţia infidelă. Ştiu totul, să ştii!- Serios? zice soţia deloc tulburată de furia bărbatului. Ia să vedem… Care e capitala Botswanei?Sir stătea la masă şi se chinuia să înţepe cu o scobitoare nişte măsline.- John, strigă el, măslinele fug?- Nu, Sir! Dar de ce?- Înseamnă că iar am mâncat gândaci de bucătărie…Un ardelean se prezintă la cabinetul de boli venerice.- Domnu’ doctor, cred că m-am căptuşit cu oarece boală din acelea ruşinoase!- Pesemne că aţi avut contact cu o femeie necunoscută!- Care necunoscută, domn’ doctor? Pe aia o cunoaşte tăt oraşul...Se întâlneşte Bulă cu bunicul său în puşcărie.- Ce faci, bunicule? De ce eşti aici?- Păi am pescuit fără permis...- Şi cât ţi-au dat?- 25 de ani.- Nu se poate, ai mai făcut tu ceva...- Păi am pescuit cu dinamită.- Şi? Ce ai prins?- Ei... trei ştiuci aşa... de vreo 30 cm, doi şalăi de 50 cm şi vreo patru scafandri aşa, mai mititei...