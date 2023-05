La judecătorie:- Acuzat, de ce ai spart de trei ori la rând vitrina aceluiași magazin?- Păi prima oară am furat o rochie pentru soția mea. A doua și a treia oară m-a trimis s-o schimb!Anul trecut, la cheful de Paşte. Un văr mai îndepărtat strigă către altul:- Bagă piesa lu' Adele, aia cu peștele!- Aia cu ce? Zi mai clar!- Aia cu peştele! Somon like you.Doctorul:- Circulaţia periferică este de vină.- Doctore, mi-o spui de parcă toată lumea ar avea bani ca dumneata să stea în centru.Doctore, cât costă o vizită la cabinetul dumneavoastră?- 300 de lei, cu programare.- Și dacă vin așa, pe nepusă masă?- E adevărat că râsul prelungește viața?- Depinde de cine râzi. Dacă de nevastă, o poate scurta.Astăzi am înțeles că soția mea știe să conducă mai bine ca mine. Eu cu frâna de mână nu mă pot urni din loc. Dar ea cu frâna trasă a colindat tot orașul.Doi polițiști găsesc trei grenade într-o groapă.- Ce facem cu ele?- Le ducem la secţie.- Și dacă explodează una pe drum?- Le spunem că am găsit doar două.