A doua zi, după un chef monstruos:- Nu cred, mă, c-am fost atât de beat...- Frate, după ce a anunțat în metrou ce stație urmează, te-ai așezat în genunchi și le-ai zis călătorilor că ți-a vorbit Dumnezeu.Ora de biologie.- Ionuț, numește cinci animale care trăiesc în apă.- Broasca.- Foarte bine, alte patru animale?- Mama ei, tatăl ei, sora ei și fratele mai mic.Vine soțul acasă târziu de la serviciu, iar nevasta îl cercetează atent:- Culmea, nu ai niciun fir de păr străin pe haine! Deci mai nou mă înșeli cu o cheală!Se apropie și îl adulmecă:- Aha, după ce că e cheală, nu se dă nici cu parfum!Discuţie între doi bărbaţi.- Nevastă-mea a plecat!- La mine este mai rău. A mea s-a întors!- Mi s-a furat portofelul.- La poliţie ai fost?- Am fost. Nu l-au luat ei.El și ea în pat, unul lângă altul.El: - La ce te gândești, iubirea mea? Ea, dându-se mai aproape, șoptește: - La același lucru ca tine!El: - Minunat! Atunci fă-mi şi mie ouă cu şuncă!- Când te țin așa de strâns în brate, am impresia că sunt în paradis! Dar tu?- Eu am impresia că sunt în tramvai la ora prânzului.