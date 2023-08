– Ioane, ce tot învârți cocoşul ăla pe toate părțile?– Măi, Mărie, încerc să-l dau cu o oră înainte.Ion şi Gheorghe stau de vorbă. Ion:– Mă, Gheorghe, ce porci sunt bărbaţii ăştia!– Ioane, te rog să faci afirmaţia asta la singular!– Bine, mă, Gheorghe, ce porc eşti…– Ai auzit că ăştia au început să vândă boli la farmacie?– Cum adică, Ioane?– Păi ziseră adineauri la TV: “Ia-ţi acum din farmacie: Nurofen, răceală şi gripă”.– Mă, Vasile, azi am fost la bordel, mă!– Hai lasă-mă!… Şi cum a fost, mă?– Mare harababură e acolo, mă!– Cum aşa?– Toate erau cu fundu-n sus…Într-un parc din capitală un poliţist şi câinele său jucau şah. Un trecător mirat din cale-afară de ceea ce vede în faţa lui se adresează poliţistului:– Domnule poliţist, ce câine deştept! Ştie să joace şah!…– Ah, da’ de unde, este 2-1 pentru mine!Doi marinari discută:- Când cobor pe uscat, în două minute am două femei pe brațe!- Nu te cred. Nu există tatuaj așa rapid!Se duce unul la un magazin de lenjerie intimă să îi cumpere iubitei o pereche de chiloți sexy. Intră în magazin și zice:– Nu vă supărați, vreau să îi fac iubitei mele un cadou: o pereche de chiloți sexy...– Sigur, ce vârstă are ea? Ca să vedem ce mărime i s-ar potrivi.– E în clasa a 9-a...– Și mai exact?!, întreabă vânzătoarea.– A 9-a C!