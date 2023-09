Bulă intră într-o bancă:- Am fost anunțat că sunt fonduri insuficiente atunci când am verificat cardul. Aș vrea să știu dacă se referă la contul meu sau la cel al băncii.Bulă: - Iubito, unde sunt ștergătoarele de la mașină?Bubulina: - Le-am dat jos.Bulă: - De ce?Bubulina: - Pentru că polițiștii îmi tot pun bilețele sub ele!!Bulă: - Am băut doar o bere, prințeso! Pot să-ți spun prințesă?- Nu!Bulă: - Bine, domnu’ polițist.- Ioane, ce tot strâmbi din nas la sarmalele mele? Nu-s bune?- Ba da, Mărie, sunt bune! Dar toți ăștia din sala de cinema au popcorn la ei.Educatoarea: - Vă sun de la școală, să ştiţi că fiul dumneavoastră este foarte obraznic!Bubulina: - Şi acasă este la fel, dar eu nu vă deranjez cu telefoane!La croitorie:- Vedeţi că mâneca stângă este mai scurtă decât cea dreaptă, îi spune clientul croitorului.- E vina mea, domnule, aveţi dreptate, trebuia să vă iau măsura la amândouă…Un polițist oprește o mașină.Şoferul uimit întreabă:- De ce m-ați oprit? Nu mergeam decât cu 20 km/oră.- Şi de ce te furișai așa!?