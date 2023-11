Se întâlnesc două femei măritate.- Ai o rochie frumoasă! De unde ai cumpărat-o?- De la cel mai scump magazin. Este penultimul răcnet!- De ce penultimul?- Păi, ultimul va fi al soțului meu când va vedea cât am dat pe ea.Duminică seara. S-a terminat o reuniune de familie. După ea, a rămas multă băutură şi mâncare. Luni dimineața soția a plecat la serviciu. Seara se întoarce şi nu mai găsește nimic. Numai soțul mort beat:- Unde este băutura? Unde sunt salatele, carnea şi restul?- Tu ce crezi? Dacă tu ai plecat, s-a sfârșit lumea?Un cuplu se uită seara la televizor. Soțul tot schimbă canalele între ciclism şi filme porno. Exasperată, soția izbucnește:- Lasă-l la porno, cu bicicleta știi să mergi!Vine băiatul acasă, afumat de-a binelea. Se gândește: ”Pentru a nu mă da de gol în fata părinților, am să mă culc în sufragerie.” Deschide ușa, acolo stă tatăl. Băiatul, imediat închide ușa şi se gândește ce să facă mai departe, hotărăște să plece la bucătărie. Numai ce deschide ușa şi îl vede pe taică-său acolo. Panicat, închide ușa şi se hotărăște să plece la el în cameră, deschide ușa, acolo stă taică-său, care începe a striga:- Dacă încă o dată mai deschizi ușa de la toaletă, îți rup urechile.Unul se duce la un spital de nebuni şi primește un șut în fund. Ceva timp mai târziu primește alt șut în fund. Se duce spre director şi pe drum mai primește 3 șuturi.- De ce am primit şuturi în fund?- Așa zic nebunii "Salut!"- Dar unul mi-a dat 3 șuturi...- Ăla era bâlbâit.Soţul cu soţia, la pescuit.- Mărie, te uiţi de trei ceasuri cum pescuiesc. Vrei să încerci şi tu?- N-aş avea răbdare…