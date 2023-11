Un bărbat vrea să cumpere lenjerie intimă tanga pentru nevastă, aşa că se duce la un magazin. Vânzătoarea:- Ce mărime doriţi?- Hmmm, greu de spus…- Este important să cunoaşteţi mărimea…- Ştiu… mărimea 77!- 77!? Această mărime nu există! Cum aţi ajuns la mărimea asta?- Păi avem acasă un televizor de 81 cm şi când ea se pune în faţa lui rămân în stânga şi-n dreapta cam doi centimetri liberi!Soacra vine acasă şi spune:- Astăzi am fost la coafor.Ginerele:- Şi nu era deschis?O să-l numesc "smartphone" în ziua în care o să strig "Unde dracu' mi-e telefonul?" şi el o să răspundă "Sunt aici, sub geacă!".O femeie trebuie să ştie că e grasă atunci când:- Odată intrată în mare, cineva încearcă să o vâneze cu harponul.- Cântarul scoate un oftat de-a dreptul uman când se află în preajma lui.- Un poliţist se chinuie să agaţe de ea un semn de circulaţie cu „Sens giratoriu”.- Nu poate să îşi facă un selfie pentru că nu are mâna suficient de lungă să se încadreze în poză.Un scoţian merge la un centru de închiriat cai.- Aş dori să închiriez un cal.- Desigur! Alb, negru, roşcat?- Nu contează, zdravăn să fie, că noi suntem şase.