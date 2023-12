O mașină e oprită de Poliţie:-Domnule, ați băut ceva? îl întreabă polițistul pe șofer.-Da, am băut!-OK! Vă rog să suflați în fiolă!După ce suflă șoferul, polițaiul, holbându-se la fiolă, spune:-Dar văd că n-ați băut nimic!-Ba da! Un pahar de apă...- Sir, Sir! vine John țipând, au intrat hoții în bibliotecă!- Da? spune Sir, şi ce citesc?Am încercat să agăţ o gagică într-un club de fiţe:- Bună, îmi zici şi mie ce telefon ai?- iPhone!- Nu drăguţă, mă refeream la număr.- 5, normal!Doi ciobani pe malul unui lac cu oile. Din lac se aude cineva țipând:- HELP! HELP! HELP!Unul dintre ciobani:- Ce zice ăla mă?- Zice că help.Există două motive, pentru care o femeie are dureri de cap:1. Vrea un bărbat – dar nu-l are.2. Are bărbat – dar nu-l vrea!Era în perioada Paștelui. Cocoşul, auzindu-i pe toţi din ogradă vorbind despre ouăle de Paşte, a intrat în casă pentru a vedea ouăle găinilor lui.Când se uită pe masă vede cele mai frumoase ouă galbene, verzi, albastre şi roşii.Fără să mai stea pe gânduri, a ieşit din casă şi s-a dus în spatele grădinii şi a început să-l bată pe păun.