Un bărbat sună la pompieri şi zice speriat:- Domnule, soacra mea vrea să se arunce de la etaj!- Şi care e problema?- Nu se deschide fereastra!Doi prieteni s-au întâlnit pe o stradă în București.- Cum e viața ta? întreabă unul dintre ei.- Foarte bună, răspunde celălalt. Primul se uită cu neîncredere la el şi spune:- Ai citit ziarele?- Sigur, altfel cum aş fi știut ?Soțul se uită atent la soția sa şi-i zice:- Rochia ta nouă este prea îndrăzneață. Se vede totul prin ea.- Ei, şi? O femeie cinstită nu are nimic de ascuns.O blondă merge pe stradă cu mașina şi o ia pe contrasens. O oprește un polițist şi o întreabă:- Știți de ce v-am oprit?La care blonda zice:- Clar, vrei să ieși cu mine!Soțul ajunge acasă cu mașina distrusă, parbrizul spart, plină de frunze şi crengi, urme de lovituri şi zgârieturi. Nevasta:- Oh, Dumnezeule ce s-a întâmplat omule?- Am lovit din greșeală un ţigan.- Păi şi de unde toate crengile şi frunzele astea?- A fugit în pădure!Într-o seară, Ițic îl invită pe Ștrul la el acasă să vizioneze împreună un meci de fotbal şi să bea o bere. După ce se termină meciul, Ștrul dă să plece acasă, însă afară plouă torențial, așa că Ițic îl oprește:- Poți să rămâi aici peste noapte dacă vrei. Uite, mă duc să-ţi pregătesc patul în camera cealaltă. Când se întoarce Ițic, îl găsește pe Ștrul ud până la piele:- Ce naiba ţi s-a întâmplat, Ștrul?- Am fost până acasă, să-mi aduc pijamalele.