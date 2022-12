Cam aşa sunt femeile!

Discuţie între soţ şi soţie:- Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?- Îţi par grasă?- Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!- Acum sunt şi leneşă?- Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!- Acum sunt şi isterică, nu?- Nu am spus asta!- Aha, deci sunt şi mincinoasă…- Ok. Dacă nu vrei să mergi, nu mergi! Am plecat!- Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?