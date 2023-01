Cum afli că te înşală soţia

Un om de afaceri primeşte o vizită din străinătate de la posibili parteneri şi e nevoit să lipsească o săptămână de acasă. Acesta, normal, îşi anunţă soţia:- Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi trebuie să îi conduc prin ţară. O să lipsesc o săptămână.- Dacă tot lipseşti - zice soţia - e o excursie în Grecia, vreau să merg şi eu.Omul de afaceri, ca orice soţ înţelegător, aprobă excursia. Seara, acesta merge şi la amantă.- Vezi că trebuie să plec o săptămână din oraş, nu te speria, nu s-a întâmplat nimic.- Dragule, dacă tot eşti plecat, să nu mă plictisesc, am văzut o excursie în Grecia, nu îmi plăteşti o excursie?Zis şi făcut, eh, doar şi amanta îl serveşte la nevoie. După o săptămână se întoarce din delegaţie, vine acasă soţul la soţie, aceasta fericită de nu se poate.- Ei, cum a fost? întreabă soţul.- Super, fantastic, am fost în foarte multe locuri drăguţe, vezi că am aici ceva poze.În poze vede afaceristul nostru pe amantă, înghite în sec, soţia normal observă:- Ce, o cunoşti?- Nu, dar de unde, doar mi s-a părut cunoscută, dar nu.- Ah, să ştii că femeia asta s-a culcat cu toţi bărbaţii din excursie şi nu au fost puţini.Omul nostru înghite sec şi seara merge la amantă.- Ei cum a fost?- Super, senzaţional, mulţumesc, ai fost drăguţ. Hai să îţi arăt nişte poze.În poze vede afaceristul nostru pe soţia sa, tresare, amanta observă şi-i aruncă aceeaşi întrebare:- Ce, o cunoşti?- Ah, nu.- Ei să ştii că femeia asta a fost cea mai tâmpită din excursie, închipuieşte-ţi că a fost singura femeie din excursie care a venit cu soţul.