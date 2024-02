Cum să te lecuiești de mahmureală

Directorul după o noapte de beție, vizibil răvășit, vorbește cu secretara sa:- Maricica, nu știi un leac pentru mahmureală?- Domn’ director, știți, eu nu mă pricep la astea, nu prea beau, dar puteți să îl întrebați pe Vasile, portarul, el are mai multă experiență.- Zi-i să vină la mine!Vine portarul morcovit la director.- M-ați chemat?- Vasile, am fost aseară la un chef şi acum nu mai pot de rău ce-mi este…- Domnule director, e simplu, ce-ați băut?- Whisky.- Mergeți la colt la birt şi cereți 200 grame de whisky şi ați rezolvat problema.- Păi şi mâine nu am să mă simt rău?- Mâine mai luați 200 de grame!- Şi până când așa?- Păi până ajungeți portar, că şi eu am fost director ca dumneavoastră!