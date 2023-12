Cum scoţi din minţi o femeie

Cu ocazia împlinirii a 47 de ani, familia unei doamne îi oferă o programare la operaţie estetică, pentru întinerire. În urma operaţiei, doamna chiar arăta mai tânără şi de aceea era foarte bucuroasă. Mergând spre casă se hotărăşte să întrebe pe un trecător:- Domnule, dacă sunteţi amabil, cam câţi ani îmi daţi?- 29 de ani!Femeia, mulţumită de răspuns îi explică de fapt că are 47, dar a suferit o operaţie estetică de întinerire. Apoi pleacă şi mai fericită şi intră într-un McDonald’s, unde se aşază la coadă şi comandă o Cola. Dar nu ezită să îl întrebe şi pe vânzător cam de câţi ani pare.- Arătaţi de 23 de ani, dar de ce?- Păi de fapt am 47, dar am suferit o operaţie estetică de întinerire.Plecând spre casă se hotărăşte să ceară şi părerea unui bătrân, care era în staţie, întrebându-l câţi ani are.Bătrânul îi spune că pe vremea lui nu aşa se vedea câţi ani are o femeie, ci doar dacă era pipăită pe sâni. Femeia se gândeşte puţin şi spune că oricum nu are ce pierde dacă o pipăie moşul şi se lasă pipăită. Şi pipăie moşul, şi pipăie vreo 5 minute, apoi spune:- Doamnă, aveţi 47 de ani.Femeia stupefiată de răspuns, îl întreabă cum de şi-a dat seama. Moşu îi răspunde:- Am fost în spatele dumneavoastră la McDonald’s, când i-aţi povestit vânzătorului.