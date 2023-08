De ce o bere e mai bună decât o femeie

- O bere nu va face niciodată accident cu maşina!- O bere nu se va plânge niciodată că o strânge centura de siguranţă!- O bere nu ar cumpăra niciodată un automobil automatic!- O bere te aşteaptă răbdătoare în maşină!- O bere nu îşi face griji de felul cum şofezi!- O bere nu ar umple tancul cu benzină proastă numai pentru a economisi câțiva lei!- O bere nu fumează în maşină!- O bere e tot timpul umedă!- O bere o poţi împărţi cu prietenii!- O bere nu te enervează!- O bere nu are picioarele sau mâinile reci!- Etichetele de bere nu ies din modă nici măcar odată în an!- O bere nu îţi va recomanda niciodată să nu mănânci carne!- O bere nu are niciodată dureri de cap!