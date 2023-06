De la hamsii, la icre negre

Costeluş, elev în clasa I, venea în fiecare zi cu hamsii de mirosea şcoala ca o pescărie. La un moment dat, învăţătoarea anunţă că a doua zi vor avea inspecţie şi îi atrage atenţia să lase hamsiile acasă măcar în ziua respectivă şi să îşi ia altceva de mâncare la el. A doua zi, inspecţie! Ora decurge bine, vine pauza. Inspectorul rămâne şi în pauză, să vadă ce fac elevii, dacă mănâncă frumos şi igienic. Fiecare îşi pune şerveţelul pe masă, unul scoate un sandwich, altul biscuiţi etc. Costeluş întinde un prosop pe masă şi scoate dintr-o pungă o grămadă de icre negre.Învăţătoarea înlemneşte, inspectorul salivează. După ce trece inspecţia, învăţătoarea îl ceartă pe Costeluş:- Bine, măi obraznicule, până acum veneai cu hamsii şi acum vii cu icre negre? De unde le ai?- Nu, doamnă! Toată noaptea am stat şi am scos ochii la hamsii…