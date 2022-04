Berbec: Ești fericit pentru modalitatea în care evoluează povestea ta de iubire și îl vezi pe partenerul tău foarte implicat, gata să își asume responsabilități mature pentru binele amândurora.Taur: Prea stai și diseci firul în patru și, când ești atât de atent la detalii, evident că începi să descoperi tot felul de minusuri. Dacă nu ai pierde timpul cu analizele negative, viaţa ta ar lua o întorsătură favorabilă.Gemeni: Atmosfera este cam agitată acasă, dar nu trebuie să te lași copleșit de nervii vreunui membru din familie, pentru că ești irascibil și poți strica și mai tare situația! Calmează-te, încearcă să asculți ce are celălalt de spus.Rac: Trebuie să pleci de urgență la drum, pentru că se ivește ocazia unei deplasări aproape pe nepusă masă. Lași alte treburi deoparte pentru a te achita de sarcină.Leu: Banul îți inspiră ceva mai multă încredere în planurile tale și ai curaj să te prezinți lumii într-o lumină nouă. Poate tocmai ți-ai cumpărat ceva ce te susține moral.Fecioară: Privești spre etapele următoare ale unui proiect cu strângere de inimă, dar nu pentru că nu te-ai simți în stare să-l duci la capăt, ci pentru că te influențează negativ cei din jur. Nu ar trebui să pleci urechea la aceste vești nefaste.Balanță: Nu te grăbi să extragi acum o concluzie, pentru că nu deții toate detaliile necesare. Se vor ivi aspecte noi pe parcurs și, dacă te grăbești să judeci acum, vei regreta că te-ai pripit.Scorpion: Ești greu de oprit când îți intră ceva în cap, pentru că te bazezi pe principiul „bate fierul cât e cald“. Ce rost are să amâni lucrurile când poți ajunge la rezultate mult mai rapid?Săgetător: Ești un justițiar prin excelență și ești gata să pui mâna pe arme dacă cineva are de suferit. Ai legea de partea ta și știi foarte bine cum să o aplici pentru a readuce dreptatea într-o chestiune complicată.Capricorn: Nu poți rămâne captiv la nesfârșit într-o stare negativă, ci trebuie să iei taurul de coarne și să faci ceva să scapi de sentimentul nefast care te paște. Trebuie să lupți cu gândurile negative, cu propriile limite și temeri.Vărsător: Ajungi la capătul unui proiect care te-a solicitat la maximum și acum poți culege roadele finale. Ești mulțumit de nivelul la care ai ajuns și simți nevoia să sărbătorești reușita.Pești: Intervenția unei persoane autoritare în treburile tale se va dovedi a fi cea mai dificilă piedică a momentului. Are putere, nu poți trece de ordinele sale și te simţi inferior. Capul sus, eşti perfect aşa cum eşti!