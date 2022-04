Berbec: Tot ce faceţi acum vă influenţează cariera pe termen lung. Folosiţi fiecare zi pentru a vă consolida statutul în firmă! Nu alergaţi acum după funcţii, dar pregătiţi-vă pentru ele! Vor veni vremuri foarte bune.Taur: Uneori vi se încredinţează prea multe responsabilităţi, dar dumneavoastră nu vă plângeţi. Astăzi, însă, refuzaţi categoric să munciţi în plus dacă nu sunteţi plătit pentru asta.Gemeni: Vă place să vă distraţi cu prietenii, dar, înainte de a face planuri de călătorie, ar fi bine să evaluaţi resursele financiare de care dispuneţi. La locul de muncă, şefii au aşteptări de la dumneavoastră.Rac: Lucraţi la un proiect important, dar opiniile dumneavoastră diferă de cele ale colegilor. Chiar dacă sunteţi în minoritate, nu renunţaţi la ele!Leu: Dacă aveţi de rezolvat o problemă ce implică relaţia cu o instituţie, e mai bine să vă ocupaţi singur de toate demersurile. Aşa, aveţi totul sub control.Fecioară: Chiar dacă nu vă idealizaţi partenerul, îl priviţi într-o lumină favorabilă. Astăzi, cel puţin, nu aveţi nimic să-i reproşaţi. Iar relaţia de cuplu nu are decât de câştigat.Balanţă: Sunteţi mai conservator decât de obicei şi daţi dovadă de un spirit critic accentuat. Din acest motiv tulburaţi apele în echipă. Însă, veţi avea parte de câteva reuşite în perioada următoare.Scorpion: Nu vă grăbiţi să alegeţi astăzi între două colaborări sau două relaţii! Profitaţi de weekend-ul ce vine pentru a pune în balanţă toate amănuntele.Săgetător: De obicei, comunicaţi excelent cu toată lumea, dar astăzi riscaţi să împotmoliţi o discuţie din cauza unor amănunte cărora le acordaţi prea multă importanţă.Capricorn: Aveţi un talent deosebit de a vă transforma colegii în aliaţi. Asta vă ajută să-i convingeţi pe şefi să fie de acord cu ideile dumneavoastră.Vărsător: Copiii ştiu că sunteţi aliatul lor şi că pot să vă ceară orice. Iar dumneavoastră le veţi îndeplini toate dorinţele. Partenerul vă va reproşa că exageraţi. Spre seară, este posibil să vă revedeţi cu prieteni mai vechi.Peşti: Sunteţi excesiv de prudent. Nu aveţi încredere în oricine, ba chiar întâmpinaţi cu suspiciune propunerea unui prieten care ar dori să-i fiţi asociat într-o mică afacere.