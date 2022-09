Popa şi ciobanul

Un om își pierdu oile. Mergând să le caute, vede un om care cosea şi îl întreabă:-Nu ai văzut cumva oile mele?-Dom’ne, răspunse acesta, mai am de cosit de aici şi până mai încolo.Ciobanul, crezând că îi arată unde sunt oile, pleacă în aceea direcție şi după vreo trei minute le găsește. Se întoarce la cel care cosea să-i mulțumească şi ca recompensă să-i dea o oaie care cam șchioapa.-Fugi de-aici cu ea, zise cel care cosea...În acel moment vine popa din sat cu căruța şi cei doi îl opresc ca să le facă dreptate.-Părinte, zise ciobanul, eu l-am întrebat unde sunt oile şi mi-a zis că încolo. M-am dus, le-am găsit şi am zis să i-o dau lui pe asta că şi așa e șchioapă drept recompensă.-Părinte, zise şi cel care cosea, m-a întrebat cât mai am de cosit şi i-am arătat cât şi apoi vine cu oaia asta şi zice că i-am rupt ei piciorul.-Bă băieți, zise popa, dacă ziceți că e căruța voastră, luaţi-o voi, mă...