Relaţia omului cu banii

Omul şi banii:Când nu are bani, merge pe bicicletă la serviciu; Când are bani, merge pe bicicletă în cameră.Când nu are bani, aleargă ca să-şi câştige pâinea; Când are bani, aleargă ca să ardă grăsimile.Când nu are bani, mănâncă legume sălbatice acasă; Când are bani, mănâncă aceleaşi legume sălbatice într-un restaurant pretenţios.Când nu are bani, îşi doreşte să se căsătorească; Când are bani, îşi doreşte să divorţeze.Când nu are bani, soţia devine secretară; Când are bani, secretara devine soţie.