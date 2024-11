Viața în Florida

Doi purici obișnuiau să se întâlnească în fiecare an și să-și petreacă vacanța în Florida. Într-un an, unul dintre purici ajunge mierlit de frig:- Brrrr, am înghețat.- Ce-ai pățit? îl întreabă prietenul lui.- Am călătorit toată noaptea în barba unui motociclist vitezoman din Jersey în Florida.- Păi așa se călătorește în Florida? Stai să te învăț eu: mergi la aeroport, intri în bar, bei, mănânci, ochești o stewardesă blondă, meseriașă, te cuibărești în părul ei, tragi un pui de somn și a doua zi ești bine-mersi în Florida.Trece un an, cei doi se întâlnesc din nou.- Brrr, sunt înghețat, mor de frig.- Da ce naiba bă, nu ți-am explicat anul trecut ce să faci?!- Ba da! și am făcut întocmai. M-am dus la aeroport, am intrat în bar, am mâncat, am băut, am ochit o stewardesă meseriașă, m-am cuibărit în părul ei, am adormit și dimineață m-am trezit în barba unui motociclist vitezoman în drum spre Florida...