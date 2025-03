„Anul viitor, vom stabili probabil un nou record în ceea ce priveşte numărul de pasageri!”

- Cum staţi cu traficul aerian, care sunt indicatorii pe grafic?- În perioada de pandemie, am avut o scădere, urmată însă de o creştere graduală. Faţă de anul trecut, creşterea este de numai 5%: companiile ştiu că sunt condiţii speciale la Constanţa, la acest moment, noi nu putem opera două aeronave în acelaşi timp.Am ajuns în 2024 la un total de aproximativ 110.000 de pasageri, după ce, anul precedent, am avut în jur de 100.000 de pasageri. În 2025, cu siguranţă va creşte numărul de pasageri, iar anul viitor, probabil vom depăşi cifra record din 1995, de 160.000 de pasageri.La capitolul mărfuri, mai ales cargo militar, stăm foarte bine. Pe Kogălniceanu aterizează tot timpul aeronave cargo şi ţineţi cont de faptul că noi deservim şi armata Statelor Unite ale Americii şi NATO.- Este în vreun fel influenţat trafic aerian de faptul că la Mihail Kogălniceanu a fost instalată o bază NATO? S-a încetăţenit ideea precum că nu vin aici nici companii, nici pasageri pentru că sunt americanii, care ar avea prioritate la aterizări, la decolări.- Să ştiţi că această impresie este una greşită, niciodată nu s-a pus astfel problema. Prioritate au avut şi au în continuare cursele comerciale, apoi cele militare.- Constanţa este un oraş port, un oraş turistic. Cât de util este acest instrument, aeroportul, în acţiunea de promovare a turismului pe litoral românesc?- Aeroportul este principala poartă de intrare în ţară mai ales pentru turiştii străini, dar şi pentru cei autohtoni, din regiuni mai îndepărtate ale ţării, precum Oradea, Cluj sau Timişoara. Aeroportul este un nod important pentru turişti, dar, atât timp cât nu există un mijloc de transport în comun după ora 20.00, cât timp pasagerii nu pot fi transportaţi de la Constanţa la Mihail Kogălniceanu şi retur, este mai greu. După ora 20.00, se mai poate circula numai cu taxiul sau cu maşinile personale.A existat la un moment dat un proiect, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, să introducem un tren direct Gara Constanţa - Aeroport Mihail Kogălniceanu, dar, din păcate, proiectul european a picat. Încercăm să identificăm o altă sursă de finanţare, pe alte axe. Acest proiect ar fi benefic nu numai pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor, ci şi populaţiei locale din Mihail Kogălniceanu. Ne-am blocat momentan, dar Ministerul Transporturilor îşi doreşte acest nod, să vedem pe ce axe vom merge.- Cum colaboraţi cu celelalte autorităţi, nu-i mai bine să evoluaţi în echipă, decât individual?- Este un lucru foarte bun că s-au creat OMD-urile, organizaţia judeţeană, colaborăm cu aceste structuri şi încercăm să atragem fonduri europene, pentru că, până la urmă, totul se rezumă la banii pentru dezvoltarea turismului în zonă.Sperăm să se întâmple ceva, să se mişte lucrurile, pentru că foarte multe companii vor să fie sprijinite pentru a veni în zonă. Vorbim despre bani pentru marketing, să poţi să susţii o pierdere iniţială, alături de o companie. Există zone în ţară în care s-au creat astfel de relaţii, la Craiova, la Oradea.Dar nu numai turiştii ar putea beneficia de serviciile aeroportului nostru. Şi constănţenii sau locuitorii din judeţele limitrofe care muncesc în străinătate ar putea călători pornind de pe Mihail Kogălniceanu. De asemenea, regiunea începe să se dezvolte pe segmentul oamenilor de afaceri, pe business. Constanţa are port, aeroport, autostradă, canal, se poate crea un transport multimodal.